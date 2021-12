Le nouveau Ranger XP Kinetic de Polaris est un côte à côte tout électrique avec beaucoup de puissance

Polaris a dévoilé le Ranger XP Kinetic, un véhicule côte à côte entièrement électrique et le premier véhicule issu de la collaboration entre la société basée à Minneapolis et Zero Motorcycles.

Polaris espère que le Ranger électrique aidera à attirer de nouveaux clients dans le monde des véhicules de sport motorisés, qui comprennent également des VTT, des motoneiges, des motomarines et des motos lourdes. Le segment, qui représente actuellement plus de 9 milliards de dollars de ventes à l’échelle mondiale, devrait atteindre plus de 12 milliards de dollars d’ici 2027, selon des chercheurs de marché. Et Polaris, grâce à son partenariat avec Zero Motorcycles, espère élargir sa gamme de véhicules électriques.

Le premier sera le Ranger électrique, qui se décline en deux niveaux de finition, Premium et Ultimate, au prix de 24 999 $ et 29 999 $, respectivement. Avec 110 chevaux et 140 livres-pied de couple, Polaris affirme que le Ranger XP Kinetic sera l’utilitaire côte à côte le plus puissant jamais produit. Cela représente 35% de puissance en plus et deux fois plus de couple que tout autre utilitaire côte à côte sur le marché, dit Polaris.



Contrairement aux VTT, qui sont reconnaissables à leur position assise à cheval et à leur direction au guidon, les UTV sont davantage utilisés pour le travail que pour les loisirs. Les gros véhicules puissants sont couramment utilisés pour transporter du matériel et des fournitures dans des endroits qui rendent l’utilisation d’un camion peu pratique ou impossible. Ils sont également appelés côte à côte car ils peuvent accueillir à la fois un conducteur et un passager.

Le nouveau Ranger aura une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 500 lb et une capacité de transport de 1 250 lb. C’est une capacité de remorquage similaire à celle du Ranger XP 1000 à essence de la société, qui commence à 18 799 $. Le remorquage dans un véhicule électrique décharge également la batterie à un rythme plus rapide, ce qui réduit l’autonomie et nécessite des recharges plus fréquentes.

Pour aider à la charge, Polaris s’associe à Qmerit pour consulter les clients sur l’installation d’un chargeur domestique. Le Ranger XP Kinetic est livré avec un câble de charge de niveau 1 et 2 qui permet de charger à partir d’une prise de 120 volts ou de 240 volts.

À bien des égards, le Ranger XP Kinetic est le véhicule électrique léger et polyvalent que les agriculteurs, les chasseurs et les amateurs de plein air peuvent trouver au fil du temps qu’ils préfèrent en fait aux véhicules électriques plus lourds et plus profilés, comme le Ford F-150 Lightning. Bien sûr, le Ranger ne pourra pas égaler la capacité de remorquage et l’autonomie du F-150 électrique, mais il saura certainement gérer une grande variété de tâches tout en prenant beaucoup moins de place et en coûtant des dizaines de milliers de dollars de moins que le prochain véhicule électrique de Ford.

Les deux niveaux de finition du Ranger représentent différentes capacités de batterie. La version Premium est équipée d’une batterie de 14,9 kWh, offrant une autonomie estimée jusqu’à 45 miles, tandis que la version Ultimate arbore une batterie de 29,8 kWh permettant une autonomie estimée à 80 miles. La finition Ultimate comprend également un écran d’infodivertissement de sept pouces alimenté par le logiciel de véhicule connecté de Polaris et des haut-parleurs montés sur le tableau de bord.

Le profil de bruit du Ranger électrique – ou son absence – est également présenté comme un argument de vente. Polaris note que le moteur électrique silencieux par comparaison permettra « des voyages furtifs vers des lieux de chasse éloignés ; fonctionnement silencieux autour des chevaux, du bétail et d’autres animaux ; et les propriétaires fonciers peuvent effectuer des travaux de jardinage et d’autres travaux d’entretien de la propriété tôt le matin sans déranger les voisins ou la famille.

Les Rangers à essence de Polaris se vendent généralement entre 20 000 $ et 22 000 $ et sont des véhicules populaires auprès des travailleurs agricoles, des chasseurs et d’autres amateurs de plein air. Que les clients soient prêts à payer 25 pour cent de plus pour leur véhicule peut être plus qu’un simple manque de bruit du moteur.

À cette fin, Polaris espère également que la perspective de coûts de maintenance moins chers – 70 % moins chers, selon l’estimation de l’entreprise – suffira à convaincre ses clients de payer des prix plus élevés. Le Ranger électrique ne nécessite pas de vidange d’huile, de remplacement de filtre, de bougie d’allumage ou d’entretien de l’embrayage, dit Polaris.

Le Ranger XP Kinetic a été « testé sous la torture dans des conditions extrêmes et sur des terrains dangereux », mais sera toujours accompagné d’une garantie d’usine d’un an, d’une couverture de trois ans sur le groupe motopropulseur électrique et d’une couverture de batterie de cinq ans.

Polaris et Zero Motorcycles ont signé l’année dernière un accord de 10 ans pour produire une gamme de véhicules électriques, notamment des VTT, des UTV et des motoneiges. Les deux sociétés espèrent saisir ce qu’elles pensent être un marché négligé pour l’électrification, à commencer par les véhicules tout-terrain et les motoneiges, dans le but ultime d’électrifier complètement la gamme Polaris d’ici 2025.

Zero a parfois été décrit comme la « Tesla des motos » et s’est imposé au fil des ans comme un fabricant de premier plan de motos électriques. La société basée à Santa Cruz, en Californie, vend actuellement un certain nombre de modèles dont le prix se situe entre 10 000 $ et 17 000 $.

Le Ranger électrique est conçu et développé par Polaris et Zero dans une usine du Wyoming, dans le Minnesota, et la fabrication aura lieu dans l’usine de Polaris à Huntsville, en Alabama. Les premiers véhicules devraient sortir chez les concessionnaires au début de l’année prochaine.