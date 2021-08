Le nouveau “rappel” de la PBoC sur le statut de Bitcoin est-il vraiment nouveau Crypto new media

“Nous rappelons une fois de plus aux gens que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin n’ont pas cours légal et n’ont aucun support de valeur réelle.”

La Banque populaire de Chine [PBoC] a de nouveau sonné l’alarme sur l’utilisation des crypto-monnaies à la lumière de sa récente répression. Selon des informations locales, la banque centrale a tiré sur Bitcoin, faisant remarquer que ces monnaies virtuelles ne peuvent pas rivaliser avec la monnaie légale existante.

Yin Youping, directeur adjoint du Financial Consumer Rights Protection Bureau de la PBoC, a fait valoir que les cryptos ne sont soutenus par aucune valeur réelle. Les transactions sont motivées par un “pur battage médiatique”, a-t-il ajouté.

Tout en avertissant les citoyens des risques associés, le responsable de la banque centrale a également exhorté les gens à rester consciemment à l’écart de la cryptographie pour protéger leur “poche”.

Mesures préventives

Compte tenu d’un possible rebond des personnes dans les opérations de trading de devises virtuelles, la banque centrale surveillera les bourses étrangères et les commerçants nationaux cette année. En outre, il poursuivra ses efforts pour sévir et bloquer les sites Web, les applications et les canaux d’entreprise de trading. Néanmoins, la frénésie commerciale a considérablement diminué en raison de la publicité politique active et intensifiée du pays.

La Chine a récemment agi fermement contre l’impact environnemental de l’exploitation minière, fermant de nombreuses fermes minières, y compris celle de Bitcoin. Les mineurs ont été contraints de quitter le pays, tandis qu’en juin, des restrictions commerciales étaient également appliquées. La banque centrale réitérant désormais ainsi le statut de Bitcoin, les crypto-entreprises devront suivre les mineurs. Mais qu’en est-il de l’intérêt des citoyens ?

CBDC chinoise : progressiste ou stratagème ?

Maintenant que la Chine chasse la crypto hors de ses frontières, sa monnaie numérique de banque centrale [CBDC] ou DCEP [Digital currency Electronic Payment] devrait être plus populaire, non? Alors que beaucoup le considèrent comme un mouvement technique progressif, certains plaident en faveur du yuan numérique chinois comme une menace pour la liberté. »

Par exemple, un blog récent écrit par James A. Dorn a affirmé,

« Dans les sociétés autoritaires, la monnaie de la banque centrale sous forme numérique pourrait devenir un instrument supplémentaire de contrôle gouvernemental sur les citoyens plutôt qu’un simple moyen d’échange pratique, sûr et stable. »

Il convient toutefois de noter que la Chine introduit également plusieurs cas d’utilisation pour son e-CNY. Dans les transports en commun par exemple. Il est peu probable que ces applications soient ignorées.

Bien que la PBoC ait fortement mis en garde le public contre les cryptos, la classe d’actifs n’a pas encore été totalement et légalement interdite. Même ainsi, les commerçants chinois peuvent vouloir gérer leurs risques.