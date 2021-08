Le nouveau rapport Savills montre une prévision révisée des prix des logements pour le marché immobilier

Savills a augmenté ses projections de prix de l’immobilier pour cette année et a modifié les prévisions pour les prochaines années. Que devrait-il se passer sur le marché immobilier britannique d’ici 2025 ?

L’agence immobilière nationale Savills publie chaque année des prévisions du marché immobilier sur cinq ans. L’agence a maintenant révisé ses perspectives sur la reprise du secteur après la pandémie de COVID-19. Cette nouvelle recherche montre plusieurs changements par rapport à sa prédiction initiale.

Les prévisions révisées interviennent après que les prix des logements au Royaume-Uni ont continué d’augmenter fortement en 2021. Selon Nationwide, les prix des logements ont augmenté de 5,6% au cours des six premiers mois de cette année.

Les perspectives pour 2021

À l’approche de la date limite du congé des droits de timbre en juin, il y a eu une ruée d’activité sur le marché immobilier. Les niveaux élevés de la demande se poursuivent dans un contexte de faible offre. Ce déséquilibre semble devoir perdurer, ce qui a conduit Savills à modifier ses projections de croissance des prix des logements à 9% pour l’année.

Les transactions immobilières ralentiront sur le reste de l’année 2o21. Cependant, les niveaux de transactions nationales devraient dépasser 1,6 million cette année. Ce chiffre est d’environ 35% supérieur à la moyenne des cinq années précédant la pandémie.

Lucian Cook, responsable de la recherche résidentielle chez Savills, déclare : « La demande des nouveaux acheteurs continue de l’emporter sur l’offre malgré l’économie potentielle de droits de timbre passant de 15 000 £ au 30 juin à seulement 2 500 £ jusqu’à la fin septembre, et ce contre de faibles niveaux d’offre. .

“Une croissance aussi forte en 2021 laissera moins de capacité de croissance au cours des prochaines années, d’autant plus que les taux d’intérêt devraient augmenter un peu plus tôt que ne l’avaient prévu les principaux commentateurs.”

Croissance pour les années à venir

Savills prédit qu’il y aura moins de capacité de croissance après 2021. Entre 2022 et 2025, la croissance des prix de l’immobilier au Royaume-Uni devrait atteindre 11-12%. Au cours des cinq années jusqu’en 2025, les prix des logements devraient augmenter de 21,5% au total.

L’agence immobilière nationale ne prévoit pas de correction majeure des prix des logements. Dans les années à venir, le modèle de croissance dépendra de la mesure dans laquelle le marché immobilier se normalisera et de ce que cela signifiera pour les prix des logements.

Un atterrissage en douceur est prévu en raison du rythme actuel de la reprise économique. Les niveaux d’emploi ont été contenus et devraient progressivement revenir aux niveaux d’avant COVID. De plus, les acheteurs ont bloqué des prêts hypothécaires à faible coût à taux fixe pour des périodes plus longues. Les taux d’intérêt augmenteront probablement progressivement. Cela conduira à une compression de l’abordabilité dans les années à venir.

Clivage nord-sud

Les régions éloignées de la capitale sont susceptibles de connaître la plus forte croissance. Savills pense que le nord-ouest de l’Angleterre et le Yorkshire et le Humber mèneront la croissance des prix des logements en 2021 avec une augmentation de 10,5%. De plus, l’agence immobilière prévoit que ces régions connaîtront la plus forte croissance au cours des cinq années jusqu’en 2025 avec une augmentation de 28%.

Londres devrait connaître une hausse de 7 % d’ici la fin de 2021. Cependant, la croissance restera probablement faible dans la capitale au cours des années suivantes, ne représentant qu’une augmentation de 12,4 % sur cinq ans jusqu’en 2025. Il s’agit du niveau le plus bas de croissance pour n’importe quelle région du Royaume-Uni.

Alors que la pandémie de COVID-19 a changé le paysage de nombreux secteurs, le marché immobilier britannique continue de faire preuve de résilience et de force. En particulier, les parties régionales du Nord continueront probablement de montrer la voie.

Avec des investissements majeurs à venir dans les villes du nord, cela entraînera probablement une croissance supplémentaire dans ces régions. Cela crée un fossé nord-sud en termes de croissance des prix des logements, qui devrait continuer à se creuser.