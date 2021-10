Le nouveau Razer Kraken V3 porte l’immersion à un nouveau niveau

22/10/2021 à 12:53 CEST

La principale entreprise de périphériques de jeu et de style de vie, Razer a annoncé hier à la RazerCon 2021 le casque de jeu Kraken V3. Parmi les fonctionnalités incroyables de ces nouveaux appareils, ils utilisent des vibrations haptiques pour amplifier l’expérience audio dans les jeux, les rendant encore plus immersifs. Ils sont disponibles pour les joueurs PC, Mac et PlayStation, Les écouteurs ont subi une refonte majeure combinant les styles et les fonctionnalités des modèles Kraken précédents avec les familles de casques BlackShark et Nari de Razer. Créant ainsi les casques définitifs pour tout amateur de jeux vidéo.

La technologie HyperSense de Razer, que l’on trouvait auparavant dans ses écouteurs Nari, place des contrôleurs haptiques dans les nouveaux Kraken V3 rendant l’expérience de jeu beaucoup plus intéressante en transformer le son du jeu en vibrations. Cela vous permet ressentir des explosions ou d’autres événements Et comme il utilise une large gamme de fréquences, vous pouvez régler l’intensité en fonction de votre proximité dans le jeu et de la position de l’action ; quelque chose qui se passe au loin sera subtil par rapport à une explosion à côté de vous. La fonction ne dépend pas du jeu et n’a pas besoin d’une application, il fonctionne donc avec n’importe quel son, y compris les films et la musique.

Outre ces fonctionnalités incroyables, le nouveau Razer Kraken est doté de pilotes Razer TriForce de 50 mm, d’un son spatial THX et d’un microphone cardioïde amovible.