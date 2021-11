Le nouveau record d’Adele et ce qui se passe avec les ventes de vinyles et la chaîne d’approvisionnement, a expliqué

La chaîne d’approvisionnement vient pour tout le monde, y compris Adele. Ou peut-être est-ce Adele qui vient pour la chaîne d’approvisionnement – ​​en particulier, la chaîne d’approvisionnement en vinyle.

La chanteuse britannique a sorti vendredi son dernier album, 30, en grande pompe, et elle devrait réaliser d’importantes ventes mondiales (à un moment où les ventes de musique physique sont rares). Il y a eu des spéculations selon lesquelles la grande éclaboussure d’Adele pourrait également avoir des implications pour le secteur de la musique, et pas nécessairement toutes bonnes. Sony Music aurait commandé quelque 500 000 exemplaires de disques vinyles pour la sortie de l’album, mettant potentiellement une pression sur une chaîne d’approvisionnement déjà serrée. Avec Adele pressant tous ces disques, il y a eu des spéculations qu’elle évince de l’espace pour les autres. À tout le moins, le problème attire l’attention sur une véritable crise dans l’industrie de la musique.

« Tous ces grands artistes vendent plus de disques sur vinyle, et tous ensemble obstruent les usines, alors qu’il y a quelques années, le vinyle était probablement le deuxième niveau pour ces artistes ou même le troisième niveau », a déclaré Mike Quinn, responsable des ventes chez ATO Records, un label indépendant basé à New York. Mais il ne s’inquiète pas trop. « Aucune usine ne nous a refusé en disant : « Oh, nous avons trop de disques Adele ». »

Le vinyle a connu une renaissance au cours de la dernière décennie, avec une demande encore plus forte pendant la pandémie. Selon la Recording Industry Association of America (RIAA), les ventes de vinyles ont augmenté de 28,7% en valeur de 2019 à 2020 pour atteindre 626 millions de dollars. L’année dernière a également marqué la première année où le vinyle a dépassé le chiffre d’affaires total des CD depuis les années 1980. Les fabricants ont eu du mal à suivre.

« Le vinyle est sorti de l’âge des ténèbres, ou ressuscité, probablement depuis 2007, 2008, il l’a fait sous le radar », a déclaré Brandon Seavers, cofondateur et PDG de Memphis Records, un fabricant de vinyles. « La pandémie a frappé, et tout a explosé. »

Adele n’est pas responsable des problèmes de la chaîne d’approvisionnement en vinyle. Elle, comme tous les artistes, veut vendre beaucoup de disques, et même sans elle, l’industrie a été confrontée à des retards et des revers et a du mal à suivre la demande en flèche depuis un certain temps. Comme Shamir, un musicien de Philadelphie, l’a dit dans une interview avec NPR, « Adele n’est pas la coupable » mais « n’aide pas non plus ».

Adele a exprimé son mécontentement au moment de la sortie de l’album, dans une interview avec BBC Radio, notant que la date de sortie de 30 devait être fixée six mois à l’avance pour que les CD et les vinyles soient fabriqués. « Tant d’usines de CD et d’usines de vinyle, elles ont fermé avant même Covid parce que plus personne ne les imprime », a-t-elle déclaré. Et ceux qui les impriment ont du mal à suivre.

Les disques vinyles ne sont plus seulement pour votre père

Le vinyle était censé être définitivement tué par les CD après les années 1970 et 1980. Il s’avère que le format avait une certaine résistance, ou plutôt, une certaine puissance de résurgence qui a émergé au 21e siècle.

Les ventes de vinyles ont commencé à augmenter au milieu de l’année, et elles ont considérablement augmenté lorsque les magasins à grande surface, tels que Walmart et Target, se sont embarqués et ont commencé à commander des disques. Selon Billboard, le secteur marchand de masse représente désormais environ 13% des ventes de vinyle, contre 4% en 2018. La pandémie a poussé le renouveau du vinyle à la vitesse supérieure.

« Les gens étaient coincés chez eux, alors ils cherchaient des choses à faire. Et ils ont cuisiné et ils ont fait du levain et ils ont planté des jardins et ils ont acheté un Peloton. Et apparemment, ils écoutaient aussi des disques vinyle », a déclaré Seavers. « L’autre chose factuelle qui s’est produite est que le vinyle a vraiment attiré l’attention des détaillants à grande surface. Amazon était déjà un très grand partisan du format, et Walmart et Target avaient en quelque sorte plongé leurs orteils dans l’eau. En 2020, ils ont plongé la tête la première.

Comme pour le bois d’œuvre ou les puces informatiques, l’offre n’a tout simplement pas été en mesure de suivre la demande. Plus tôt cette année, un cadre anonyme a déclaré à Billboard que les usines de pressage de vinyles dans le monde ont la capacité de produire environ 160 millions d’albums cette année. Il a estimé que la demande de vinyle se situait entre 320 et 400 millions d’unités.

Les machines de pressage de vinyle sont vieilles et maladroites, et elles sont difficiles à réparer en temps normal, sans parler des retards actuels qui affectent tant d’industries. Quinn a déclaré qu’une usine avec laquelle il fait affaire avait récemment cassé deux de ses six machines. Les pièces qui prendraient normalement cinq à six jours à remplacer prenaient deux mois. L’industrie a également été confrontée à des pénuries de main-d’œuvre.

Obtenir des matières premières prend beaucoup plus de temps aux fabricants que d’habitude, y compris les pastilles de vinyle qui sont fondues pour être pressées en disques. La plupart sont produits à l’étranger et expédiés, et sont donc confrontés à des retards importants. Les pastilles de couleur, que les artistes et les détaillants choisissent souvent pour produire des éditions limitées ou des versions exclusives, s’avèrent particulièrement difficiles.

« Avec le nombre de variantes exclusives que nous pressons sur un disque, je me demande si je fais parfois des Beanie Babies », a déclaré Sean Rutkowski, vice-président d’Independent Record Pressing, à Variety.

Adele n’est pas vraiment le problème ici

Adele’s 30 a généré des gros titres et des spéculations sur la question de savoir si elle aggrave les retards de vinyle. Cinq cent mille disques, c’est beaucoup de disques, mais dans le grand schéma des choses, quand 160 millions de disques sont en cours, ce n’est pas vraiment la fin, être tout. Rien de tout cela ne veut dire qu’Adele n’est pas une grosse affaire. Son 25 en 2015 s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires aux États-Unis en une semaine ; sa récente spéciale d’Oprah a attiré en moyenne 9,92 millions de téléspectateurs, battant toutes les émissions à l’exception de la NFL aux heures de grande écoute. Son 30 est quelque chose que les gens veulent entendre, y compris sur vinyle.

Mais encore une fois, les retards du vinyle ne sont pas vraiment de sa faute. Le problème est plutôt que la production est déjà à pleine capacité et que les artistes, nouveaux et anciens, grands et petits, sont tous alignés.

L’industrie du vinyle a longtemps été dominée par les classiques – les Beatle and Eagles et Fleetwood Mac du monde. Maintenant, de nouveaux artistes se lancent également dans le jeu du vinyle, tels que Taylor Swift, Ed Sheeran, Billie Eilish et, oui, Adele.

«Vous devez le faire comme très tôt – et Adele avait essentiellement réservé toutes les usines de vinyle, nous devions donc trouver un créneau et y mettre notre album. C’était comme moi, Coldplay, Adele, Taylor, ABBA, Elton (John), nous essayions tous de faire imprimer nos vinyles en même temps », a déclaré Sheeran, qui a sorti un nouvel album en octobre, à une émission de radio australienne. , selon Variété.

Il y a des rumeurs selon lesquelles certains des plus grands noms pourraient être en mesure de réduire la file d’attente ou de faire des offres attrayantes aux presseurs de vinyles pour s’assurer de l’espace pour eux-mêmes, évinçant potentiellement les petits noms. Pourtant, une grande partie du problème semble vraiment être celle de la capacité. Les artistes indépendants essaient de rivaliser pour les mêmes machines que les grands, et tout le monde attend. Vraisemblablement, Adele a dû attendre pour que ses disques soient également pressés

« Dans l’industrie, nous avons tous fabriqué ces classiques en nombre de plus en plus élevé au fil des ans, donc ces nombres étaient déjà dans le système », a déclaré Seavers. « De nouveaux artistes arrivent et ils veulent une quantité incroyable de nouveaux vinyles pour répondre à la demande de leur date de sortie. »

Selon le suivi de Billboard, la liste des 15 disques vinyles les plus vendus depuis le début de l’année 2021 comprend des albums de Taylor Swift, Olivia Rodrigo et Harry Styles, ainsi que Thriller de Michael Jackson, Fleetwood Mac’s Rumours et les plus grands succès de Queen .

La situation est mauvaise pour tout le monde, mais pour les artistes indépendants qui sont déjà désavantagés à bien des égards dans l’industrie de la musique, cela fait plus mal. « C’est un peu plus insultant pour ces indies parce que c’est l’argent durement gagné dans leurs poches, et ce sont leurs tournées qui souffrent », a déclaré Seavers.

Quinn a déclaré qu’ATO, en tant que label de taille moyenne, est mieux positionné que certains labels plus petits car ils ont des relations de longue date avec des usines de pressage et des accords pour un certain nombre de disques par mois. Ce n’est toujours pas autant qu’ils en ont besoin.

Le boom du vinyle n’est pas le pire problème pour l’industrie de la musique – ou Adele – à avoir

Ce que personne ne veut, c’est qu’un artiste doive partir en tournée avant que ses disques puissent sortir. Parfois, ça arrive, surtout dans le climat actuel, et quand ça arrive, ce n’est pas génial. Dans l’ensemble pour l’industrie, cependant, la forte augmentation de la demande de vinyles pour les disques n’est pas un problème terrible à avoir.

« C’est nul si vous n’avez pas de disques à vendre en tournée ou si vous vendez votre premier pressage et que vous ne pouvez pas le faire avant six, sept ou huit mois », a déclaré Quinn. Mais finalement, a-t-il dit, c’est un « très bon problème ».

Internet et le streaming ont mis à rude épreuve les artistes de la musique et ont rendu plus difficile de gagner de l’argent. Ils ont beaucoup changé ce qu’un artiste doit faire pour survivre, ce qui signifie qu’ils doivent tourner de plus en plus dur, produire plus de marchandises et rechercher des choses sur lesquelles ils peuvent avoir un contrôle physique. Les revenus du streaming ont augmenté de 13,4% pour atteindre 10,1 milliards de dollars en 2022, selon la RIAA, mais il faut beaucoup de flux pour tirer ce que vous feriez de la vente d’un seul LP. Pour les artistes petits et grands, un disque vinyle, si vous pouvez le vendre, c’est de l’argent réel. Et si Adele demande à quelqu’un d’acheter son premier disque vinyle et qu’il commence à en acheter d’autres, c’est bien.

Le fait est qu’il faut du temps pour que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement se résolvent d’eux-mêmes. L’industrie du vinyle travaille à augmenter sa capacité dans la mesure du possible. Seavers’ Memphis Records va presser environ 7 millions de disques cette année et vise à quadrupler sa production d’ici 2023 ; c’est un changement qui ne se produira pas du jour au lendemain.

Dans l’ensemble de l’industrie, on ne sait pas combien de temps durera le boom du vinyle. Les fabricants, les détaillants et les labels ne veulent pas d’entrepôts de disques vinyles si le marché se refroidit. C’est un exercice d’équilibre difficile pour déterminer si la poussée de la demande actuelle se maintiendra, ou si elle augmentera encore plus. Lorsque My Morning Jacket, un groupe d’ATO, devait sortir un nouvel album ce printemps, Walmart et Target sont arrivés avec des achats doublant le nombre de disques vinyles qu’ils avaient initialement prévu de faire, a déclaré Quinn. Pourtant, il ne sait pas combien de temps cela va durer. « Ce n’était pas là il y a un an », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas combien de temps Walmart et Target seront dans le jeu vinyle. »

En attendant, tout le monde est en quelque sorte de la partie, y compris Adele et ses 500 000 LP signalés, (peut-être) sur les étagères maintenant.