Le nouveau record que Cristiano atteindra

14/09/21

Le à 17:09 CEST

Après une carrière longue et exceptionnelle, Cristiano Ronaldo continue apparaissant comme l’un des meilleurs joueurs du continent. Après être passé par le Real Madrid et la Juventus, il a connu une seconde jeunesse dans l’équipe avec laquelle il a fait son entrée dans le football. Et maintenant, à 36 ans, il pourrait battre un nouveau record sous le maillot de United. Associez Casillas au joueur qui a disputé le plus de matchs en Ligue des champions.

L’attaquant portugais a déjà disputé 176 matchs en Ligue des champions, et Contre les Young Boys, il a la chance d’atteindre 177 matchs contre Casillas. L’ancien gardien de but madrilène a atteint 177 après seize ans à protéger le but du Real Madrid. La star de United est maintenant professionnelle depuis 17 ans après avoir fait ses débuts dans le Sporting en 2002.

Qu’il commence ou non aujourd’hui, ce qui est clair, c’est que dans les semaines à venir, il sera en tête de ce classement. Le footballeur portugais, dont le gène compétitif l’encourage déjà à toujours être titulaire, a toute une saison pour vaincre Casillas et prendre de la distance avec Messi, classé quatrième avec 149 matchs. Cependant, compte tenu du fait que Xavi Hernández et Raúl, troisième et quatrième de cette compétition, ne sont plus actifs, l’attaquant argentin commence comme le rival le plus dangereux de Cristiano.

Jusqu’à la date, Cristiano a été sacré cinq fois champion d’Europe. Le premier avec son équipe actuelle et les quatre suivants avec le Real Madrid. Avec 101 rencontres avec le Real Madrid, 52 avec Manchester United et 23 avec la Juventus, il est le premier à atteindre plus de 50 matchs avec deux équipes différentes en UCL.