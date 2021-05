Le nouveau record tombé à Portimao

05/03/2021 à 10:58 CEST

Lewis Hamilton, Max Verstappen Oui Valtteri Bottas ils ont établi un nouveau record au GP du Portugal, en montant tous ensemble sur le podium pour la quinzième fois de l’histoire de la Formule 1.

La première fois que les trois se sont rencontrés lors de la cérémonie de remise des prix, c’était au GP d’Espagne 2018. Mercedes a signé un doublé avec Hamilton et Bottas et Verstappen les a accompagnés sur la troisième étape. Après cela, ils se sont tous retrouvés ensemble sur le podium en Japon. Et en 2019, ils l’ont fait en Australie, Espagne et États-Unis.

En 2020, Verstappen était le seul à avoir approché l’intraitable Mercedes et le trio a coïncidé sur le podium de Styrie, Hongrie, Silverstone, Espagne, Belgique, Russie, Portugal et Abu Dhabi, pour un total de 13. Cette saison, pour le moment, le compte a été élargi de Bahreïn et Portugal.

À toutes ces occasions, Hamilton a été celui qui a remporté le plus de victoires, 10 au total, contre trois de Bottas et deux de Verstappen. Le Finlandais a été celui qui s’est hissé à la deuxième place le plus de fois dans cette combinaison, 7 fois, tandis que le Néerlandais qui l’a fait le plus troisième, avec 8.

Avant eux, le triplé qui était monté le plus souvent sur le podium ensemble était Nico Rosberg, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, qui ont partagé la boîte à 14 reprises entre le GP de Malaisie 2014 et le GP d’Abu Dhabi 2016.

Les trios qui ont coïncidé le plus souvent sur le podium:

1. BOTTAS Valtteri-HAMILTON Lewis-VERSTAPPEN Max in 15 grands prix

2. HAMILTON Lewis-ROSBERG Nico-VETTEL Sebastian 14

3. ALONSO Fernando-VETTEL Sebastian-WEBBER Mark 13

4. COULTHARD David-HAKKINEN Mika-SCHUMACHER Michael 12

5. BOTTAS Valtteri-HAMILTON Lewis-VETTEL Sebastian 12