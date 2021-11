Le nouveau regard de Sledgehammer sur la Seconde Guerre mondiale

Avant la sortie de Call of Duty: Vanguard, nous avons eu l’occasion de nous asseoir et de discuter avec le directeur artistique de Sledgehammer Games, Joseph Salud, et le directeur artistique associé Sandy Lin-Chiang.

Le prochain jeu de tir à la première personne revient à la Seconde Guerre mondiale, mais avec une torsion : cette fois, le développeur derrière Call of Duty: WWII a mélangé des faits historiques et de la fiction pour s’assurer que le jeu offre une version moderne d’un cadre largement exploré. .

Mais peu importe où va Call of Duty, certaines choses restent toujours les mêmes. Des effets de particules et de la destruction aux textures, Sledgehammer dit qu’il a vraiment « poussé » le matériel PS5 pour offrir des graphismes impressionnants, tout en préservant 60 images par seconde, l’un des piliers de la franchise.

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté.

FTW : Lorsque nous avons assisté à un événement de présentation de Call of Duty : Vanguard l’été dernier, vous avez dit que vous vous éloigniez d’une histoire de type Band of Brothers telle qu’elle a été vue pendant la Seconde Guerre mondiale et dépeignant « un monde en guerre ». Comment cela a-t-il affecté votre travail et la direction artistique, en général ?

Joseph Salud : Pour Call of Duty: WWII (en 2017), il y avait beaucoup d’inspiration des jeux précédents. Lorsque vous revenez dans ce jeu, vous pouvez clairement identifier les points d’inspiration. Je pense qu’avec celui-ci, nous voulions l’emmener dans des pays plus modernes, nous nous sommes beaucoup plus inspirés d’influences plus récentes et contemporaines, et nous avons également été inspirés par des films épiques du passé – les épopées classiques. Cela a vraiment façonné notre approche de la direction artistique. Certaines des choses que nous voulions faire pour que cela se sente plus contemporain étaient nos compositions, nos palettes de couleurs, les différents biomes partout, [and] nous avons également poursuivi différents types de personnages. Le dernier jeu concernait davantage la campagne européenne, nous voulions donc montrer le sens plus large de la guerre. Nous avons voyagé sur tous les fronts de campagne, du front de l’Est au Pacifique et à l’Afrique du Nord, juste pour obtenir cette diversité et cette variété.

[We asked what movies inspired Vanguard, but the PR cut in to say it was preferable for the developer to not identify any influences. What follows is Salud’s response after the interjection.]

JS : Ce que je peux dire, c’est que, si vous regardez les épopées classiques, il y a des épopées là-bas, sans être précis autour des films, qui ont été en Afrique du Nord, par exemple, et pas nécessairement pour la Seconde Guerre mondiale mais sur une période similaire . Et ils racontent de grandes histoires expansives qui ont des aspects visuels, des manières spécifiques de cadrer le paysage, la cinématographie – ce sont des choses auxquelles nous avons prêté attention.

[At this point, Salud was about to drop some names again, but he remembered he was told not to do so, and we started laughing. With good timing, Sandy Lin-Chiang got in the conversation and offered some additional comments on the same topic.]

Sandy Lin-Chiang : Parce que nous voulons nous sentir vastes et que le monde semble plus grand qu’il ne l’est au fur et à mesure que le joueur parcourt ce voyage visuel, nous avons examiné toutes sortes de formes de films – le genre épique dont Joseph a parlé, même les films modernes. Nous avons examiné comment les cinéastes y parviennent d’un point de vue cinématographique. Ce ne sont pas que des films. Nous avons regardé les beaux-arts, les jeux vidéo, tout type d’art où nous pouvions trouver l’inspiration. Nous ne sommes pas limités à des films spécifiques, ou seulement à des films, c’est juste toutes sortes d’inspirations que nous pourrions trouver.

Call of Duty: Vanguard examine désormais plusieurs points de vue, fronts et même expériences de jeu. La direction artistique change-t-elle en conséquence et comment vous êtes-vous assuré que chaque perspective ait un aspect nouveau et différent tout au long du jeu ?

JS : Du point de vue de la direction artistique, nous avons beaucoup d’outils différents qui permettent de garder les choses à jour. L’une des choses que nous avons, c’est le « script couleur » ou le « script visuel », et ce que nous faisons, c’est que nous pensons, par exemple, à un menu de dégustation – vous allez dans un très bon restaurant et vous avez dix plats, et le personnel dit : ‘Qu’est-ce que tu veux manger en premier ? Oh, ça va être très gentil. Et puis, « Oh, nous allons nettoyer votre palais, puis nous allons ajouter une petite touche », et des choses comme ça. Pour que votre expérience monte et descend, monte et descend – c’est la même chose que nous faisons. Nous regardons tous les endroits où nous voulons aller et pensons aux différents moments de la journée, aux palettes de couleurs et à l’étalonnage des couleurs en plus de cela. Et nous l’avons présenté dans un script, tout comme la musique. Nous avons essayé de jouer avec au fur et à mesure pour que l’expérience soit fraîche et nouvelle.

SLC : De plus, nous avons également examiné les arcs des personnages, car la campagne raconte les histoires des personnages, leur transformation, et pour ce jeu, nous voulions vraiment nous concentrer sur les personnages allant de personne à héros. Quelle est cette transformation, que traversent-ils pour en faire le héros à la fin ? Comment se sont-ils réunis, sont-ils devenus les forces spéciales, ou l’avant-garde, en tant que groupe et le voyage individuel sur lequel nous nous concentrons pour chaque niveau qu’ils traversent ? Nous exploitons vraiment ceux-ci, ce qu’ils ressentent, et informons également une partie de la direction artistique, les palettes de couleurs qu’ils traversent. Par exemple, Polina – nous l’avons présentée dès le début – elle est dans sa ville natale, dans sa chambre, avec son partenaire et sa famille, puis elle vit comment sa ville est bombardée. La ville entière est détruite et son voyage comprend la perte de son père, puis, de quelqu’un qui n’a pas vraiment utilisé d’armes et qui n’a pas pris une arme à feu, de devenir le tireur d’élite que tous les Allemands essayaient de poursuivre. Elle était une cible. Quand vous jouez à Stalingrad pour la deuxième fois, dans un autre type de temps, c’est dur, c’est l’hiver. Donc, ce genre d’aide à informer la palette de couleurs de très agréable au début à quelque chose de très dramatique qu’elle traverse émotionnellement. En hiver, c’est comme si elle était plutôt calme, elle essayait de se venger, et cela informe également sur la façon dont nous prenons certaines décisions en matière de direction artistique.

Le jeu a une approche hybride de l’histoire, s’inspirant de faits réels de la Seconde Guerre mondiale, mais appliquant quelques rebondissements afin de le rendre plus attrayant et accessible aux joueurs. Comment était-ce de trouver un équilibre entre rester fidèle à l’histoire et rechercher cette ambiance de blockbuster que les joueurs attendent de Call of Duty ?

JS : Pour nos deux jeux de la Seconde Guerre mondiale, nous avons un historien de la Seconde Guerre mondiale qui a passé toute sa vie à étudier l’histoire. Je pense que pour ce jeu, c’était absolument un défi vraiment amusant de le garder aussi réaliste que possible. Et, en même temps, l’histoire peut être tout à fait plausible même si c’est de la fiction. Ils sont basés sur des personnes qui ont existé et des types de personnes qui ont existé, et les circonstances dans lesquelles elles se sont rencontrées ? C’est encore dans le domaine de la plausibilité et de la crédibilité. Nous effectuons de nombreuses recherches pour nous assurer que chaque décision créative que nous avons prise est enracinée dans des données historiques.

SLC : Une grande partie de cela est basée sur l’histoire, et nous avons aussi un peu de fiction au fur et à mesure que l’histoire se déroule. En fin de compte, nous avons essayé de rester fidèles à la vérité mais aussi, puisque nous essayons de faire une prise plus moderne, il y a un aspect dans notre imagination qui essaie de faire fonctionner le scénario et essaie également de donner un sens au monde que nous créons – les héros, le voyage, comment ils se réunissent.

En tant que studio, vous positionnez-vous en tant qu’équipe travaillant sur des jeux Call of Duty historiques se déroulant dans un passé lointain ? Est-ce un label que vous aimez et pensez-vous qu’il pourrait permettre à votre équipe d’être aussi unique que possible dans la famille des marques d’Activision ?

SLC : Sledgehammer en tant que studio de création, en général, quel que soit le défi créatif que nous relevons, nous essayons de faire de notre mieux. Ainsi, lorsque nous faisons des jeux historiques, nous voulons nous assurer qu’ils sont aussi plausibles et crédibles que possible. Tout remonte à la recherche, des tonnes et des tonnes de recherches. Lorsque vous revenez aux films épiques des années 60 et 70 et étudiez le processus qu’ils ont entrepris, ils peuvent se sentir plus grands que nature, romantiques dans un certain sens, mais ils ont absolument fait leurs recherches. Et cette recherche est extrêmement importante – ils essaient de raconter une histoire qui peut se connecter au spectateur et pour qu’elle soit puissante. Si nous ne faisons pas le même travail, cette connexion – vous ne l’obtenez pas. Le pouvoir et le sens de l’expérience ne seront pas aussi puissants. C’est important pour nous en tant que studio, quelle que soit l’expérience que nous apportons, nous voulons nous assurer qu’elle se connecte à notre public et se sente puissante. N’importe quel jeu auquel vous jouez et qui n’a pas cela, ne se sent pas aussi fort.

Les images de Call of Duty: Vanguard présentées jusqu’à présent sont vraiment si proches de ce que les joueurs attendent de la prochaine génération. Nous savons que la puissance n’est rien sans contrôle, et dans l’ensemble, il y a eu une pénurie de jeux vraiment de nouvelle génération. Comment avez-vous atteint ce sentiment à travers la campagne ?

JS : Ouais, on a poussé ce truc. Le processus que nous adoptons en tant que studio consiste à le pousser jusqu’au bout et parfois nous le dépassons. Au cours de la dernière partie de notre cycle de développement, une chose dont nous devons nous assurer qu’il tourne à 60 ips – c’est l’un des principes de notre jeu. Et, en même temps, nous avons absolument poussé tous les cadrans possibles pour la PlayStation 5. Je peux vous le dire, nous l’avons poussé (rires).

SLC : Je pense que faire quelque chose de photoréaliste est toujours la force de notre studio. C’est aussi quelque chose que nous poussons constamment en équipe et nous avons fait beaucoup de photogrammétrie, nous allons regarder notre ciel et l’utiliser dans l’un de nos niveaux. En ce qui concerne l’environnement, la tessellation – nous l’avons augmenté. Nous avons une densité de texture, plus de textures que nous pouvons utiliser, plus de couches et de particules – nous en avons dix fois plus, à tout moment, nous pouvons avoir plus de particules que nous pouvons utiliser. Et la destruction, c’est quelque chose que nous avons décidé de faire pour rendre la guerre plus interactive. Nous avons donc plus de physique à l’exécution et ensuite nous sentons la destruction se heurter aux impacts des armes – c’est quelque chose sur lequel nous avons vraiment insisté pour ce jeu. C’est juste essayer de créer une expérience de joueur encore plus réaliste.

Call of Duty: Vanguard sort le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.

