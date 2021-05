Le nouveau régime de l’IUC atteint les bénéfices de Bharti Airtel: à Rs 759 crore, le net des opérateurs de télécommunications en baisse de 11,12% au quatrième trimestre de l’exercice21

Les revenus de Bharti en Inde à Rs 18 338 crore étaient en baisse de 3,52% par rapport au trimestre précédent.

Bharti Airtel, deuxième plus grand opérateur de télécommunications du pays, a vu lundi son bénéfice net consolidé baisser de 11,12% sur une base séquentielle à Rs 759 crore, estimations manquantes des analystes, alors que ses revenus de services mobiles en Inde ont chuté de 4,7% en glissement trimestriel à Rs 14079 crore.

La baisse des revenus est principalement attribuable au nouveau régime d’interconnexion, de facturation et de conservation qui est entré en vigueur à partir de janvier. Le bénéfice net est également venu en dessous des estimations malgré un gain exceptionnel de Rs 440 crore au cours du trimestre.

Les revenus consolidés de la société étaient également inférieurs aux estimations à Rs 25 747 crore, en baisse de 2,91% sur une base séquentielle. L’Ebitda consolidé de Bharti à Rs 12 583 crore était en hausse de 3,33% par rapport au trimestre précédent, mais encore une fois en dessous des estimations. La marge d’Ebitda a toutefois progressé de 48,9% contre 45,9% au trimestre précédent.

Le régime de frais de terminaison zéro entré en vigueur à partir de janvier a également déprimé le revenu moyen par utilisateur de Bharti (Arpu), qui à 145 roupies était en baisse de 12,6% par rapport au trimestre précédent. Cependant, si l’Arpu du trimestre précédent (décembre) était refondu sur la base du taux de terminaison nul, il reviendrait à Rs 146 contre 166 Rs déclarés, de sorte que la baisse du qoq n’est que marginale.

L’arpu de la société et l’utilisation des données par client continuent d’être en avance sur son rival Reliance Jio et le meilleur du secteur.

Le nombre de minutes d’utilisation de la voix par client et par mois s’est amélioré de 2,5% par rapport au TQ à 1 053 minutes. L’utilisation de données par client et par mois a augmenté de 0,4% en séquentiel à 16 840 Mo, ce qui reste le plus élevé du secteur. Le volume total de données a connu un bond de 8,9% t / t à 9 207 030 millions de Mbs.

Le taux de désabonnement mensuel a cependant augmenté pour s’établir à 2,2%, contre 1,9% au trimestre précédent.

Sur les 321 millions d’abonnés de la société, 179 millions sont désormais des utilisateurs de la 4G. L’ajout d’abonnés 4G a connu un bond de 8,3% sur une base séquentielle.

«Nos services sont l’oxygène numérique dont le pays a besoin en cette période difficile alors que nous vivons une seconde vague vicieuse de Covid-19. Je suis reconnaissant à nos employés qui font tout ce qu’ils peuvent pour renforcer notre expérience de réseau et servir nos clients en bravant des obstacles énormes. C’est cette focalisation incessante sur l’obsession client qui nous a permis de livrer un autre trimestre cohérent en termes de performance.

Nos revenus mobiles ont augmenté de 19,1% en glissement annuel, soutenus par 13,7 millions d’ajouts de clients 4G. Nous constatons une forte dynamique dans notre activité résidentielle avec 274 000 ajouts nets. Le segment des entreprises a enregistré une croissance à deux chiffres. Nos actifs numériques continuent de croître et nous commençons à voir une forte traction dans la monétisation de ces actifs », a déclaré Gopal Vittal, directeur général et PDG, Inde et Asie du Sud.

