Le nouveau remake de Dead Space sera uniquement de nouvelle génération

Ce n’est pas un exercice : Dead Space n’est plus mort dans l’espace. La célèbre série d’horreur de science-fiction d’EA est en quelque sorte ressuscitée. Le nouveau jeu sera en effet un remake total du premier jeu, comme le suggèrent de récentes rumeurs. EA a annoncé la nouvelle lors de sa vitrine EA Play aujourd’hui. Il arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Voici la première bande-annonce :

Un renouveau de la franchise Dead Space, menée depuis longtemps par EA Motive, est en préparation depuis un certain temps, selon des rapports sur Eurogamer et Gematsu. Plus tôt cette année, GamesBeat a annoncé qu’une toute nouvelle entrée ne se produirait pas, abandonnée au profit d’un remake.

Dead Space, développé par Visceral Games, est sorti en 2008. Une suite a suivi en 2011. Les deux premiers jeux étaient des jeux d’horreur vraiment tendus et terrifiants, et ont été bien reçus en conséquence. Un troisième jeu, Dead Space 3, a esquivé ses racines effrayantes au profit d’une prémisse plus orientée vers l’action, incluant même le jeu coopératif. C’était amusant. Ce n’était pas non plus exactement “Dead Space”, du moins pour ceux qui aimaient les deux premiers et voulaient que la série respecte la tradition alors établie.

En 2017, quatre ans après la sortie de Dead Space 3, EA a fermé Visceral (qui travaillait alors sur un jeu Star Wars apparemment ambitieux). L’ancien vice-président de Visceral, Glen Schofield, dirige actuellement un studio développant un nouveau jeu d’horreur de survie. C’est ce qu’on appelle le protocole Callisto, et il se déroule dans … l’univers PUBG. Oui bien sûr, pourquoi pas?

Un remake de Dead Space n’est pas si surprenant et est assez conforme à la nouvelle stratégie d’EA de capitaliser sur la nostalgie. Plus tôt cette année, EA a publié Mass Effect: Legendary Edition, un package comprenant des versions remasterisées de la populaire série de science-fiction de BioWare. La série Skate, longtemps endormie, revient également. Si le méga-éditeur continue, hé, peut-être aurons-nous un remake, ou même une suite appropriée, de Fuse sous-estimé d’Insomniac? Attends, non, où vas-tu !

