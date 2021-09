Le nouveau remix d’Eric Kupper du set ‘Red Hot’ de Mary Wilson pour remplir les dancefloors

Un tout nouveau remix de “Red Hot” de Mary Wilson est disponible dès aujourd’hui, par le producteur, artiste et remixeur en demande Eric Kupper. La version, qui devrait remplir les planchers des clubs de danse à travers les États-Unis et au-delà, est inspirée de l’original de l’album Motown/UMe récemment sorti par la regrettée membre fondatrice des Supremes, Mary Wilson: Expanded Edition.

La nouvelle incarnation de la chanson fait partie du nouvel EP « Red Hot (Eric Kupper Remix) ». Le mix principal de près de neuf minutes est accompagné d’un remix dub et d’un remix edit, qui ne manqueront pas d’élargir le nouveau public pour le travail solo du chanteur tant manqué. Kupper est responsable de quelque 120 tubes dance et de nombreux hits avec ses remix pour une gamme d’artistes dans de nombreux styles.

L’album du même nom a été publié pour la première fois par Motown à l’été 1979. L’édition augmentée de l’ensemble est sortie en mars pour coïncider avec ce qui aurait été le 77e anniversaire de Mary, quelques semaines seulement après que sa mort soudaine ait choqué ses amis et ses fans du monde entier.

“Red Hot” était le choix évident comme single principal du LP original, et a été composé, comme le reste de l’ensemble, par Frank Busey et John Duarte. Le long métrage a été produit par le pilier de Motown Hal Davis, qui a également produit des collègues de Mary’s tels que Stevie Wonder, Marvin Gaye, Gladys Knight and the Pips, les Jackson 5 et même les Supremes.

La progression du single “Red Hot” pour la première fois a été entravée par l’impact de grande envergure du mouvement “Disco Sucks” de l’époque, un produit de la réaction contre le genre auparavant tout-puissant. La tristement célèbre Disco Demolition Night a eu lieu au Comiskey Park à Chicago le 12 juillet 1979, juste avant la sortie de l’album. Le single a atteint la 85e place du classement dance et la 95e place du R&B.

La nouvelle Mary Wilson: Expanded Edition fait revivre les rares mixes 12″ et 7″ de la chanson, qui étaient distincts de la version de l’album. Un deuxième single, “Pick Up the Pieces”, est sorti au Royaume-Uni, mais l’album a raté la reconnaissance qui lui est maintenant accordée via la réédition élargie quelque 42 ans plus tard.

Achetez ou diffusez Mary Wilson de Mary Wilson : édition étendue.