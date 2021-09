Le nouveau rendu présente une triple caméra arrière

in

TL;DR

Un rendu d’aspect officiel de la prochaine série 11T de Xiaomi a été divulgué. Les téléphones pourraient apparemment arborer un style similaire avec des différences internes. Xiaomi doit organiser un événement de lancement le 15 septembre.

Nous avons vu des fuites de spécifications et peu d’autres concernant la prochaine série Xiaomi 11T. Cependant, un nouveau rendu d’aspect officiel nous a peut-être donné le meilleur aperçu des appareils à ce jour.

Issu de 91Mobiles et du leaker Ishan Agarwal, le rendu aurait été obtenu à partir d’une liste de vente au détail trop enthousiaste des appareils. Le rapport suggère que si les Xiaomi 11T et 11T Pro peuvent inclure des spécifications de base différentes, mais qu’ils pourraient partager un style similaire.

Alors, quelles sont les caractéristiques physiques les plus apparentes ? Eh bien, un réseau de caméras noircies abrite trois caméras à l’arrière. Deux sont plus grands que le troisième, tandis qu’un flash ovale se trouve à côté du capteur central. La marque de l’appareil photo est également visible, pointant vers un appareil photo principal de 108 MP. Alors que 91Mobiles pense que les deux téléphones pourraient être équipés d’un capteur 108MP, des fuites précédentes suggèrent que le 11T pourrait arriver avec un capteur OmniVision 64MP à la place. Cette même fuite suggère qu’un appareil photo grand angle 8MP et un tireur télémacro 3x pourraient également figurer sur l’appareil.

D’autres détails à noter sont un tireur de perforation monté au centre à l’avant, un haut-parleur mince longeant la lunette juste au-dessus et un bouton de volume/d’alimentation placé sur le flanc droit du téléphone. Les coloris présentés incluent le gris météorite, le bleu céleste et le blanc clair de lune.

Au-delà de la conception, des fuites précédentes ont fait la lumière sur les composants internes des téléphones. Le Xiaomi 11T apporterait un SoC MediaTek. Selon les rumeurs, son frère Pro comprendrait un SoC Snapdragon 888 avec une charge de 120 W et une batterie de 5 000 mAh. On pense que les deux téléphones portent des panneaux OLED 120 Hz.

Xiaomi organise un événement de lancement le 15 septembre qui pourrait également voir les débuts de la série 11T de la société.