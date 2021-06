Le nouveau renfort qui rejoindra la Team Contendientes

Telemundo Wilmarie Negrón

La cinquième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, a été caractérisée par des surprises constantes pour toutes les personnes impliquées. Mais quelque chose de particulier qui a impressionné les nombreux fans de l’émission de téléréalité sportive Telemundo a été la durée de cet épisode, qui dure déjà depuis plus de six mois, et aussi l’ajout de nouveaux renforts à un stade aussi avancé du combat. , connu par tous comme “Le plus féroce de la planète”.

Les renforts : arrivée injuste ?

Pendant des semaines, lorsque Andoni García, Wilmarie Negrón pour Team Contendientes et Jorge Hugo Giraldo et Dania Aguillón pour les Famosos se sont joints, les fans d’Exatlon États-Unis n’ont cessé de commenter à quel point cette incorporation serait injuste lorsque la compétition Cela dure depuis plus plus de six mois, et les athlètes qui sont là depuis le début commencent déjà à montrer des signes d’épuisement, tandis que certains athlètes récemment arrivés, ont une autre perspective de la compétition et sont plus reposés pour atteindre la phase finale avec force.

Ce que personne ne savait, c’est que quatre nouveaux renforts sont sur le point de rejoindre la compétition que nous allons rencontrer dans les prochains jours, c’est un homme et une femme pour chaque équipe et, comme prévu, cela a entraîné une nouvelle polémique pour lui Programme de la compétition puisque juste au moment où nous pensions tous que ce serait fini, cela nous réserve des surprises comme celle-ci qui indique qu’il y a maintenant des émotions à vivre dans la cinquième saison.

Les femmes qui sont venues à la compétition et qui participent déjà en temps réel s’appellent Genesis Romero pour les Contendientes, et Diana Juarez pour les Célèbres, selon différentes informations recueillies par les différents portails pour les fans.

Côté hommes, le portail Movies MV, spécialiste de tout ce qui touche à Exatlon États-Unis, partageant toujours des informations précises et de qualité, aurait déjà dévoilé le prénom d’un monsieur qui serait venu faire partie de la Team Contendientes. Il s’agit du Mexicain Luis Carpizo, qui a une particularité, à son arrivée il aurait subi une blessure et on a parfois pensé qu’il devrait quitter la compétition, mais ce n’était pas le cas et il est déjà en bon état et participe au arènes.

Bien que peu d’informations soient encore connues sur le nouveau membre de la Team Contendientes, selon son profil Instagram, Luis Carpizo est un athlète passionné, joueur de football américain et amateur d’exercice physique, il s’identifie comme entraîneur et fait partie de l’application pour faire une activité physique appelée Wos.

Dans son profil Instagram, nous pouvons voir que l’athlète partage également sa passion pour le fitness avec le mannequinat, comme on le voit sur différentes photos professionnelles avec des styles variés qui font l’admiration de ses nombreux followers, qui n’arrêtent pas d’envoyer des commentaires positifs au nouveau membre. de l’équipe Contendientes à Exatlon aux États-Unis.

Reste à savoir qui fera partie de la Team Famosos.

Bienvenue Louis

