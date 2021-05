Le nouveau Reno 6 Pro + d’OPPO est un challenger OnePlus 9R avec une caméra de qualité professionnelle

Que souhaitez-vous savoir

OPPO a introduit trois nouveaux ajouts à sa série de smartphones Reno. Les trois nouveaux téléphones de la série Reno 6 offrent une connectivité 5G et prennent en charge une charge SuperVOOC 2.0 de 65 W. La série Reno 6 devrait faire ses débuts mondiaux en juillet.

OPPO a rafraîchi sa série Reno avec le lancement de trois nouveaux téléphones Reno 6. Le Reno 6 Pro + est la réponse de la société aux OnePlus 9R et POCO F3, qui sont actuellement deux des meilleurs téléphones Android du segment phare de la valeur.

Le téléphone arbore un écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, qui a été couplé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 3.1.

À l’arrière du Reno 6 Pro + se trouve une matrice de quatre caméras avec le même capteur principal Sony IMX766 de 50 MP que le Find X3 Pro. Il est rejoint par un objectif ultra-large 16MP, un téléobjectif 13MP avec zoom optique 2x et un capteur de profondeur 2MP. Le Reno 6 Pro + comprend également une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W et une caméra selfie de 32 MP.

Source: OPPO

Le Reno 6 Pro d’OPPO est alimenté par le chipset phare 6 nm Dimensity 1200 de MediaTek. Le téléphone dispose d’un système de caméra à quatre objectifs avec un capteur principal de 64MP, un objectif ultra-large de 8MP et deux capteurs auxiliaires de 2MP. Le reste de ses spécifications clés, cependant, sont identiques à celles du Reno 6 Pro +.

Source: OPPO

Le Reno 6 standard est livré avec un écran AMOLED plat de 6,43 pouces avec le même taux de rafraîchissement de 90 Hz que les deux autres téléphones. Il fonctionne sur le chipset Dimensity 900 de MediaTek et dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière. La configuration comprend un capteur principal 64MP, un objectif ultra-large 8MP et un objectif macro 2MP. Alors que le Reno 6 prend en charge des vitesses de charge de 65 W identiques à celles du Reno 6 Pro et du Reno 6 Pro +, il contient une batterie légèrement plus petite de 4300 mAh. Les trois téléphones utilisent le skin ColorOS 11 d’OPPO, basé sur Android 11.

Les téléphones de la série OPPO Reno 6 sont maintenant disponibles pour les réservations en Chine et devraient faire leurs débuts mondiaux dans le courant du mois de juillet. En Chine, le Reno 6 commence à 2799 yuans (440 $), tandis que le Reno 6 Pro est disponible à partir de 3499 yuans (549 $). Le Reno 6 Pro +, en revanche, commence à 3 999 yuans (627 $) et monte à 4 499 yuans (705 $).