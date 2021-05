Le nouveau répertoire d’accueil intelligent de Google vous aidera à choisir les meilleurs appareils

Google sait à quel point il peut être difficile de construire ou même de se lancer dans une maison intelligente. C’est pourquoi la société a annoncé mercredi un nouveau répertoire de la maison intelligente, qui servira de guichet unique pour que les consommateurs se renseignent et trouvent des produits pour la maison intelligente.

Le nouveau répertoire contient des guides utiles qui peuvent montrer aux utilisateurs les différentes capacités des produits pour la maison intelligente, comme certaines des meilleures serrures intelligentes pour prendre en charge Google Assistant, ou les meilleures ampoules LED intelligentes. Des vidéos utiles se trouvent en bas de la page pour guider les utilisateurs dans la configuration et l’utilisation de leurs divers appareils.

L’annuaire présente également de nombreux produits compatibles avec l’Assistant Google que les utilisateurs peuvent acheter et comprend des filtres et des catégories pratiques pour vous aider à parcourir les nombreux appareils, y compris certains des meilleurs téléviseurs Android et bien sûr Chromecast avec Google TV.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Avec plus de 150 millions d’appareils et plus de 80 types d’appareils sur la plate-forme Google Smart Home, Google espère permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des produits qui répondront à leurs besoins et de leur fournir les informations dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leur dispositifs.

La plate-forme de maison intelligente de Google se développera également bientôt, grâce au travail de l’entreprise sur l’initiative Matter. Anciennement nommé Project Chip, Matter est l’initiative conjointe de grandes entreprises technologiques qui regrouperont les produits pour la maison intelligente sous une norme unifiée. Cela signifie que les appareils électroménagers intelligents certifiés Matter fonctionneront sur n’importe quel écosystème de maison intelligente, que ce soit Google, Amazon ou Apple.

Google élabore également un processus de configuration plus transparent dans les appareils certifiés Android for Matter et travaille déjà avec les développeurs et les OEM pour s’assurer que leurs produits seront prêts. Les premiers produits Matter ne sont attendus que plus tard cette année, mais de nombreux produits existants seront mis à jour pour prendre en charge la nouvelle norme, ce qui devrait faciliter les choses pour de nombreux utilisateurs. Selon Google, le ménage moyen possédait environ neuf produits pour la maison intelligente, contre seulement deux en 2016.

Prêt pour la matière

Nest Hub (2e génération)

Votre hub ultime pour la maison intelligente

Le nouveau Nest Hub bénéficie d’améliorations utiles de son prédécesseur, notamment la nouvelle fonction de suivi du sommeil Soli qui utilise un radar pour vous dire à quel point votre sommeil était réparateur en fonction de facteurs environnementaux. Le nouveau Nest Hub est pratiquement à l’épreuve du temps grâce à sa prise en charge des nouveaux protocoles Matter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.