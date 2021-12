le nouveau réseau de jeux P2E basé sur la blockchain

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

iFighter Infinity se définit comme un réseau conçu dans l’espace crypto qui exploite le concept de jouer pour gagner. Ce réseau combine trois principes, Defi, SocialFi et Gamef i. En plus de Defi, le réseau iFighter Infinity utilise des actifs NFT et un jeton IIS natif.

Selon ses articles Wiki, iFighter Infinity a l’intention de monétiser les comportements sociaux et de jeu des investisseurs. Cette plate-forme crée un réseau de jeu basé sur la blockchain Web3 qui permet aux joueurs de contrôler leurs données.

Le jeu se déroule en 2150 après JC, où les gens étudient le royaume interstellaire depuis de nombreuses années. La race humaine explore l’espace tout en essayant de se trouver un nouveau foyer.

En tant que nouveau joueur, le rôle principal est d’obtenir une nouvelle maison dans l’univers. Cependant, le vaisseau spatial est endommagé lors de l’exploration et l’équipe s’échappe avec un dirigeable. En tant que membre de l’équipe, vous vous êtes également échappé à l’aide d’un avion, mais en raison de facteurs inconnus, l’avion fonctionne mal.

Vous vous retrouvez dans un univers parallèle, confronté à la dure menace d’attaques de forces extraterrestres. À ce moment, vous réalisez que la seule option dont vous disposez actuellement est de vous battre pour survivre. Au début de chaque partie, vous devez choisir un navire. Les joueurs doivent obtenir des ressources en gagnant contre des ennemis extraterrestres et inconnus.

Le réseau iFighter Infinity exploite différents actifs de blockchain pour fournir ses services. L’un des principaux outils impliqués est les jetons non fongibles. Ainsi, les NFT se présentent sous diverses formes, notamment ;

Le réseau compte plusieurs types de navires de guerre, chacun unique à sa manière. Pour utiliser des navires de guerre, vous avez besoin de plans qui servent à différentes fins, y compris des modifications. En combinant des outils qui portent chance, vous aurez des plans pendant la bataille. Les navires de guerre sont des NFT.

Les équipements tels que les armes, les armures et les dispositifs de réaction sont NFT pour aider le joueur à réussir ses missions. Ce serait utile si vous les aviez pour les arènes de combat et diverses activités dans le jeu. Les armes et armures vous aideront à gagner les différentes batailles en cours de route.

Par conséquent, vous devez vous procurer un équipement de haute qualité en investissant dans des NFT de plus grande valeur. La plupart du temps, vous pouvez obtenir des équipements NFT sur le marché.

Vous pouvez utiliser $ iRON et $ iGOLD pour améliorer l’équipement, la qualité du navire de guerre dépend du niveau de l’équipement. Vous pouvez acheter les équipements NFT via la prévente d’équipement au T1 2022. Ou vous pouvez les obtenir sur le marché.

L’ensemble du jeu implique diverses activités, toutes combinées pour garantir que la plate-forme offre une bonne expérience de jeu. Les principales caractéristiques de cette plate-forme comprennent :

La synthèse. Les joueurs ont la possibilité de synthétiser des équipements de haute qualité (NFT). Vous consommerez plus de ressources pour créer des équipements de meilleure qualité.

Les joueurs peuvent utiliser 3 équipes du même niveau d’étoile pour créer des équipes de meilleure qualité. Mises à jour. L’iRON et l’iGOLD contribueront à améliorer les paramètres techniques des navires de guerre. Dans chaque mise à niveau de navire de guerre, vous consommerez donc de l’iRON et de l’iGold. Batailles infinies. Vous pouvez également participer à des batailles sans fin où vous détruisez des navires ennemis. Cependant, en remportant les matchs, vous aurez une chance d’obtenir des récompenses. Une fois que les batailles infinies commencent, elles ne peuvent pas être suspendues et terminées. Chaque fois que vous terminez la mission épuisante, vous gagnerez des ressources considérables.

Le réseau iFighter Infinity dispose d’un jeton natif appelé IIS, qui permet de rationaliser la prestation de services. Le jeton IIS prend en charge de nombreux services au sein du réseau, mais principalement la gouvernance.

Selon le livre blanc, le jeton IIS guide le DAO. Le DAO est chargé de prendre les décisions finales concernant le gameplay et la conception de ce réseau. De plus, le DAO IIS peut également voter sur la mise à jour des contrats sociaux et gamefi.

En plus de son cas d’utilisation en tant que jeton de gouvernance, IIS peut également aider à acheter du NFT sur le marché et à fournir des liquidités dans AMM. Une fois que vous fournissez des liquidités, vous gagnez des récompenses iGAS et iRON sur le réseau.

En plus du NFT et du jeton natif, le réseau iFighter dispose de trois autres types d’actifs utilisés sur le réseau. Voici les atouts;

Bien sûr, toutes les machines à moteur utilisent du gaz pour fonctionner correctement. Sur le net, iFighter Infinity dispose d’un atout appelé iGas, l’énergie propulsive des navires de guerre. Pour faire le plein d’essence en continu, vous devez vaincre les navires ennemis, accomplir des missions aléatoires et des événements mystérieux.

Les iRON sont les pièces essentielles qui améliorent les performances des navires de guerre. Vous obtenez du fer dans les batailles. Après avoir gagné, recevez iRON en récompense. L’iRON est le principal atout pour améliorer les navires de guerre.

L’un des actifs les plus précieux de l’écosystème iFight Infinity est l’actif iGOLD, souvent obtenu lors de missions. iGOLD peut être utilisé pour améliorer l’équipement et les navires de guerre, la synthèse d’équipement et les améliorations de talent.

Il y a plusieurs avantages pour les joueurs et les investisseurs de cette plateforme. Ceux-ci inclus;

Un mécanisme de jeu pour gagner mis en place au profit des joueurs Les gens peuvent s’amuser avec ces nouveaux concepts. Plateforme gérée par la communauté via IIS DAO Bonne expérience de jeu fournie via un modèle 3D et un système axé sur les réalisations. Accessibilité facile sur les appareils mobiles

Ce guide a exploré le réseau de jeu iFighter Infinity et sa pertinence pour les joueurs. Le réseau offre un gameplay convivial, listant une expérience de jeu élevée comme l’un de ses principaux domaines d’intérêt. Il combine NFT, différents actifs et le jeton IIS pour offrir des services dans le monde entier.

Les NFT sur la plateforme peuvent être vendus sur le marché pour générer des revenus. De plus, en jouant, vous pourrez obtenir des récompenses en jetons NFT et iGOLD et iRON.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de ce réseau est sa disponibilité sur les appareils mobiles. Ils prévoient de s’assurer que ce jeu est compatible avec les appareils iOS et Android sur leur feuille de route.