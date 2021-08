Le nouveau Riff de GTA Online sur le mode de combat de Mario Kart est vraiment nul

Image : Jeux Rockstar

Quand j’ai vu les premières images du nouveau mode Kart Krash de Grand Theft Auto Online, j’ai été intrigué. Cela ressemblait à la version de Rockstar d’un coureur de kart, prêt à insuffler à Los Santos un plaisir étrange. Malheureusement, bien que ce nouveau mode propose des karts et des power-ups, il ne s’agit pas de course, mais plutôt de combat dans des matchs à mort de karting. C’est donc comme le Battle Mode de Mario Kart, mais le merdique de Mario Kart 8 sur Wii U.

Les karts à pédales ont été ajoutés à GTA Online l’année dernière lors de la grande mise à jour de Cayo Perico Heist. Ce nouveau mode prend ces véhicules minuscules et rapides, lance des bonus loufoques et crée un match à mort compétitif autour d’eux. Cela semble amusant en théorie, non? Jusqu’à huit joueurs entrent et essaient de s’entretuer jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul joueur. Vous pouvez jouer à Kart Krash en équipe ou en mode tout-pour-tous. Comme avec la plupart des modes GTA Online, vous pouvez modifier certains paramètres, comme le nombre de fois où les gens peuvent réapparaître après avoir été tués. Je recommanderais un nombre faible pour que tout se termine plus rapidement.

Le problème majeur avec Kart Krash est que conduire ces karts à pédales est nul. Dans un jeu comme Mario Kart, les karts ne semblent pas lents ou flottants. Ils se sentent comme des paquets contrôlables de vitesse et d’agilité. Dans GTA Online, les go-karts sont nuls. Ils ont tendance à se retourner, ne vont pas très vite, sont difficiles à diriger et se sentent tout simplement horribles à conduire. Lorsque le gameplay de base de votre nouveau mode est nul, peu importe ce que vous ajoutez d’autre au mélange. Le résultat final est le même : un mauvais moment. (Il est étrange que ces karts à pédales soient tellement nuls étant donné qu’ils coûtent chacun plus de 875 000 $.)

Dans un monde où ces karts étaient vraiment amusants à conduire, ce mode aurait pu être cool. Certains des bonus créés par Rockstar sont formidables à utiliser. Bien sûr, vous obtenez des choses standard auxquelles vous vous attendez, comme des roquettes, des boucliers et des mines. Mais il y a aussi des options plus excitantes, comme une mise sous tension qui vous transforme en un camion monstre géant qui peut facilement écraser de petits karts à pédales et les pousser à l’écart. Les niveaux créés par Rockstar pour ce nouveau mode sont également décents, avec un bon mélange de rampes, de fosses de la mort et de voies d’évacuation. C’est juste dommage que les karts à pédales soient des machines horribles et difficiles à conduire. La plupart des batailles dans Kart Krash finissent par être deux ou trois karts qui tournent juste l’un autour de l’autre jusqu’à ce que quelqu’un s’ennuie, tire un power-up ou s’écrase contre un mur ou une fosse.

Ma prédiction est que ce mode, ainsi que d’autres puants des dernières années de mises à jour de GTA Online, deviendront une ville fantôme une fois que l’argent temporaire 2XP et le RP disparaîtront la semaine prochaine.

