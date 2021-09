Le nouveau robot domestique Astro d’Amazon utilise l’IA pour naviguer de manière autonome, avec écran et caméra périscope

in

Le robot domestique Astro d’Amazon. (Photo Amazon)

Amazon a présenté un robot domestique appelé Astro, en cours de développement depuis plusieurs années, utilisant l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées pour fonctionner de manière autonome dans la maison.

Avec des yeux circulaires sur son écran plat, Astro peut faire le tour de la maison pour trouver quelqu’un pour accepter un appel entrant ; utiliser sa caméra périscope pour s’assurer que le poêle est éteint; détecter le son d’un avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone ; ou trouver quelqu’un pour envoyer un rappel.

La caméra périscope d’Astro. (Photo Amazon)

Ce sont quelques-uns des scénarios pour Astro qu’Amazon a décrits lorsqu’il a dévoilé le nouveau robot mardi matin dans le cadre de son plus grand événement virtuel Alexa et Echo.

Astro peut également patrouiller de manière autonome dans la maison lorsque les gens sont absents et « enquêter de manière proactive lorsqu’un événement est détecté », indique l’entreprise.

Cette fonctionnalité fonctionne avec le service d’abonnement Ring Protect Pro. Son thème est similaire au Ring “Always Home Cam”, un drone volant autonome qu’Amazon a annoncé il y a un an, mais n’a pas encore été publié.

“Il s’avère qu’apprendre à voler est assez difficile”, a déclaré le fondateur de Ring, Jamie Siminoff, lors de l’événement d’Amazon ce matin. Amazon ouvre la liste d’invitation pour la Always Home Cam aujourd’hui, mais il n’a pas donné de date de sortie.

Le robot Astro, qui devrait finalement être vendu au prix de 1 449,99 $, sera disponible au prix de lancement de 999,99 $ via le programme Amazon Day 1 Editions, distribué sur invitation à partir de la fin de l’année, selon Amazon. Il sera accompagné d’un abonnement gratuit de six mois à Ring Protect Pro.

Amazon a annoncé une série de garanties de confidentialité intégrées au robot Astro, notamment la possibilité d’éteindre les microphones et les caméras en appuyant sur un bouton, une concentration sur le traitement sur l’appareil lorsque cela est possible et des indicateurs clairs sur ce que fait le robot à tout moment. , y compris une lumière LED sur le périscope qui signale quand il envoie de l’audio ou de la vidéo vers le cloud.

Les problèmes de confidentialité et de sécurité ont été un défi pour Ring et Amazon car ils ont déployé de nouveaux produits, y compris des questions sur la gestion par Amazon des enregistrements vocaux Alexa et une série de piratages de caméras Ring générant des gros titres il y a deux ans.

« Tout au long de son développement, Astro a subi des centaines de milliers d’heures de tests internes avec des employés d’Amazon, à la fois dans des bureaux et des maisons à travers le pays », écrit Charlie Tritschler, vice-président des produits d’Amazon. « Au cours de mon temps avec Astro, j’ai pensé à de nombreuses nouvelles choses à faire pour lui et je suis convaincu que les clients auront encore plus d’idées auxquelles nous n’avons pas encore pensé. »