Le nouveau robot nettoyeur autovideur de Cecotec vaut 200 euros de moins que la concurrence | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les robots Cecotec sont parmi les meilleurs vendeurs en Espagne, et avec tout le mérite : ils sont de qualité, et moins chers que les autres marques.

Cecotec a déjà à vendre le Robot nettoyeur Conga 2290 Ultra Home, son premier modèle auto-videur. Vous pouvez nettoyer 10 à 15 jours d’affilée sans aide.

Saisir le robot nettoyeur Cecotec Conga 2290 Ultra Home avec vidange automatique pour un prix de 499 euros dans le magasin Cecotec. Vous l’avez aussi au même prix sur Amazon. Des robots concurrents similaires coûtent 200 euros de plus.

Le nouveau robot de Cecotec intègre également d’autres innovations. Grâce à sa technologie iTech SmartGyro 4.0, nettoie, aspire et balaie en même temps, avec une puissance de 2100 Pa. C’est-à-dire qu’il effectue dans la même passe les trois opérations.

Le nouveau robot nettoyeur de Cecotec est le premier à vidange automatique. Il nettoie, aspire et balaie également en même temps. Et purifie l’air.

Lorsque les deux réservoirs dont il dispose (un pour la poudre et l’autre pour les solides) sont remplis, les vide automatiquement en cabine avec un sac de 2 litres.

Selon le degré de saleté du sol le robot mettra 10-15 jours pour remplir le sac, avant de devoir le changer.

Conga 2290 Ultra Maison il dispose de un système d’intelligence artificielle qui crée une carte 3D de la zone à nettoyer, et à chaque fois il emprunte un itinéraire différent, jusqu’à ce qu’il trouve le plus efficace. Vous pouvez limiter les zones que vous ne souhaitez pas nettoyer.

Il est doté de la populaire brosse Jalisco, qui traîne jusqu’à trois fois plus que la concurrence, et d’une brosse en silicone interchangeable, pour les animaux de compagnie et les cheveux longs.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Il dispose de 8 modes de nettoyage: Auto, Aléatoire, Bords, Nettoyage intensif, Pièce, Spirale, Manuel et Retour à la maison. En outre, 3 niveaux de gommage. Il convient à tous les types de sols, et aux moquettes fines.

L’autonomie atteint 160 minutes, et il se recharge automatiquement.

Il est compatible avec Alexa et Google Assistant, il peut donc être contrôlé avec votre voix ou avec une application mobile.

Saisir le robot nettoyeur Cecotec Conga 2290 Ultra Home avec vidange automatique pour un prix de 499 euros dans le magasin Cecotec. Vous l’avez aussi au même prix sur Amazon. Des robots concurrents similaires coûtent 200 euros de plus.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.