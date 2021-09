“Le nouveau roi est là”: après la victoire à l’UFC Las Vegas 36, Paddy Pimblett est considéré comme la prochaine plus grande star de l’UFC

Celui de Paddy Pimblett C’était l’un des débuts les plus attendus de l’histoire récente de la UFC.

L’ancien champion poids plume de Guerriers des cages a finalement marché sur l’octogone pour ouvrir la carte principale du UFC Las Vegas 36 où, après un peu d’adversité dans les premières minutes du combat, il a pu finir le Brésilien Luigi vendramini dans une performance qui lui a valu un bonus de 50 000 $.

Avis

En discutant avec les médias après l’événement, Pimblett, 26 ans, s’est jeté des fleurs sur sa performance, reconnaissant, oui, son imprudence lors des échanges, mais affirmant néanmoins qu’il est la prochaine grande star de l’UFC.

“J’ai montré à tout le monde que je réagissais à l’adversité, car il m’a frappé avec un bon crochet du gauche”, a déclaré le combattant né à Liverpool de l’UFC APEX (via MMA Fighting). Je dois arrêter de laisser les gens me frapper au visage. J’aime montrer. Baisse mes mains et combats. Je le fais un peu dans la salle de gym. Je ne peux pas l’éviter. J’aime me battre. C’est stupide, parce que ça peut mal tourner, mais ce n’est pas le cas. (…) Les gens pensent que je suis un grappler, et je ferme la bouche à tout le monde. Je peux me battre debout. Je peux faire du grappin. Je peux me battre. J’ai la personnalité. J’ai le regard. Le nouveau roi est là mon ami«.

Avec son TKO au premier tour contre Vendramini, Pimblett compte déjà treize victoires avant la limite.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité