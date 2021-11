Le nouveau Roku LE est l’achat parfait du Black Friday pour le streaming à petit budget

Roku se prépare pour le week-end du Black Friday en lançant un lecteur de streaming ultra abordable, le Roku LE.

Le nouvel appareil est inférieur à bon nombre des meilleurs appareils de streaming à seulement 15 $. Pour ce prix, vous obtenez la télécommande Roku éprouvée et une boîte de streaming élégante qui vous donne accès à toutes vos applications et services préférés (bien que la prise en charge de YouTube semble être sur le point de disparaître).

Le LE signifie probablement « édition limitée » car l’appareil ne sera disponible que chez Walmart jusqu’à Thanksgiving et Black Friday. Et selon Roku, il ne sera disponible que « jusqu’à épuisement des stocks », ce qui est le code pour « obtenez-le avant qu’il ne soit parti! »

Un porte-parole de Roku nous a confirmé que l’appareil ne serait pas réapprovisionné une fois le stock épuisé. Heureusement, vous avez quelques jours pour en attraper un ; les ventes commencent sur le site Web de Walmart le 24 novembre, ou vous pouvez braver les bousculades et en acheter un en magasin le 26 novembre.

Et pendant que vous y êtes, vous pouvez toujours consulter quelques offres du Black Friday sur des téléviseurs comme le téléviseur Samsung Neo QLED de 55 pouces, qui est actuellement à 500 $ de réduction.

Pendant ce temps, la plate-forme de streaming signale d’autres offres en cours et à venir pour certains des meilleurs appareils Roku.

La boîte Roku Premiere est à seulement 20 $ jusqu’au 27 novembre et prend en charge 4K et HDR10. Le Roku Streaming Stick 4K prend les choses en main avec une prise en charge HDR supplémentaire comme Dolby Vision, HLG et HDR10+ et est presque moitié moins cher à seulement 30 $, tout comme le Roku Streaming Stick+, qui est presque aussi performant.

Enfin, le Roku Streambar sera réduit à 80 $, soit 50 $ de réduction sur son prix d’origine, du 19 novembre au 4 décembre.

Roku propose également des remises et des offres sur les abonnements via The Roku Channel et des services tels que Redbox et HBO Max.

