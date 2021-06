Le « nouveau » Rouge aspire à son quadruple championnat

05/06/21 à 21:57 CEST

Jonathan Moreno / Alex Carazo

Visage Luis Enrique son premier tournoi majeur en tant qu’entraîneur national, et il le fait avec un bruit blanc en arrière-plan. Normal en Espagne, où chaque citoyen porte un coach sous la peau. Heureusement, l’Asturien n’épouse personne et reste fidèle à ses idées. Reconstruire la génération la plus réussie de l’histoire exigeait du caractère. C’est pourquoi Luis Rubiales a choisi et attendu l’homme de Gijón après sa tragédie personnelle.

Les 24 sélectionnés pour cette Eurocup multinationale sont la Garde Prétorienne de Lucho. Beaucoup d’épreuves, des opportunités pour tous et des talents à gogo en route vers l’événement continental par excellence. Le niveau est haut, très haut, avec un chef-d’œuvre le 17 novembre 2020 contre l’Allemagne. Le 6-0 aux Allemands marque le pas à suivre.

Sans madridistas

Pour la première fois à une date, l’Espagne participera sans les membres du Real Madrid. Sonné dans la capitale a été l’absence de Sergio Ramos, perpétuellement blessé dans la dernière ligne droite du parcours. Le but est une autre équation à résoudre.

Entraîneur : Luis Enrique Martínez. Caractère, agressivité, classe et polyvalence. Les équipes asturiennes sont l’image vivante de ce qu’il était à son époque en tant que joueur. Sans expérience en tant qu’entraîneur national, mais avec un culé “Triple” à son palmarès, Rubiales l’a chargé de renouveler l’équipe espagnole après les débâcles de 2016 et 2018 contre l’Italie et la Russie. Une table rase à La Roja après un passé riche en succès.

Personnage : Gérard Moreno. Peu de sélections derrière lui (11) et débuts dans un grand tournoi. L’année du catalan, cependant, le place comme l’un des leaders de la régénération en Espagne. Gérard arrive à l’Eurocup au meilleur moment de sa carrière. Maturité, technique, intensité et objectif. Avant tout objectif. Celui de Santa Perpètua est appelé à être la référence offensive d’une équipe accusée d’un manque de poudre. Le “groguet” a été Zarra avec 23 buts en championnat et en a marqué sept autres en Ligue Europa, le plus important de la finale. Gérard a chanté cinq buts avec La Roja depuis ses débuts en octobre 2019 avec Robert Moreno.

Orphelins d’Ibrahimovic

La Suède sera vraisemblablement le principal rival de l’Espagne pour la direction du groupe. Janne Andersson n’aura finalement pas Ibrahimovic, qui est revenu en équipe nationale mais a décidé de s’absenter pour subir un traitement conservateur. Isak et Kulusevski seront les références claires dans l’attaque, avec Forsberg comme lien entre le centre du terrain et les attaquants. Le Leipzig a connu une saison difficile en raison de blessures.

Malgré les nouveaux venus dans l’attaque, à l’exception de l’infatigable Berg, le noyau dur des Scandinaves est constitué de footballeurs avec un grand vétéran et une expérience du football européen. Bloc très compact mais qui doit faire un petit pas dans les phases finales. La clé sera d’amener les plus jeunes à tirer la voiture et à apporter de la fraîcheur et du talent, et de ne pas concéder contre la Pologne et la Slovaquie. Leur meilleur résultat dans un championnat d’Europe était en 1992, en tant qu’hôte.

Entraîneur : Janne Anderson. Entraîneur suédois depuis 2016. Il a mené les Nordiques aux quarts de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Figurine : Alexandre Isak. L’attaquant de la Real Sociedad a réalisé une belle saison avec 17 buts et sera la référence en l’absence d’Ibra.

La Slovaquie, sans rien à perdre

L’Euro 2021 sera Deuxième participation de la Slovaquie à une finale de championnat. Le premier était lors de la dernière édition, où ils ont passé la phase de groupes en troisième mais ont été éliminés au deuxième tour par l’Allemagne. Ils arrivent après avoir atterri en repêchage en Irlande du Nord, et a priori ils sont le plus faible rival du groupe, mais la qualité du bloc slovaque n’est pas du tout négligeable.

Bien que Hamsik soit le footballeur de la plus haute qualité avec le plus d’ascendance dans l’équipe nationale, la figure de Skriniar est de plus en plus importante. Le défenseur central de l’Inter est l’un des défenseurs les plus performants d’Europe depuis plusieurs saisons. Lobotka a été appelé pour être le grand gars, mais il n’a pas eu beaucoup de minutes cette saison. Hamsik continue d’être le leader, bien que le manque de compétition dans l’élite européenne rende sa performance contre de grandes équipes un mystère. Le jeune Bozenik sera en charge du but.

Entraîneur : Stefan Tarkovic. Il a repris l’équipe une semaine avant le match décisif contre l’Irlande du Nord en novembre.

Personnage : Marek Hamsik. Joueur avec le plus de matchs (120) et le plus de buts (25) dans l’histoire de l’équipe nationale. Bien qu’il soit loin de l’élite, il est le plus décisif.

Lewandowski menace l’Espagne

Après avoir échoué à se qualifier pour la phase de groupes lors de leurs deux premières apparitions (2008 et 2012 en tant que co-organisateurs), en 2016, ils sont passés très près d’atteindre les demi-finales. Ils sont tombés aux tirs au but contre le Portugal, et le Pays de Galles a attendu au tour suivant, il n’était donc pas si utopique de penser à une éventuelle finale. Dans cette édition, ils auront l’occasion d’enlever cette épine avec une bonne performance.

Bien sûr, la star principale est Robert Lewandowski. Le moment de grande forme de l’attaquant du Bayern invite les supporters polonais à l’optimisme, qui voit comment l’une des meilleures générations de son histoire vieillit sans faire quelque chose de grand. Piszczek ne sera pas là pour la première fois depuis longtemps, mais Szczesny, Glik, Krychowiak et ‘Lewan’ continueront de former l’épine dorsale de l’équipe de Paulo Sousa. Des noms comme Bednarek, Moder, Zielinski ou Milik doivent montrer la performance attendue pour répéter, au moins, les quarts de finale du dernier Championnat d’Europe.

Entraîneur : Paulo Sousa. Il a rejoint l’équipe en janvier et a à peine eu trois matchs pour mettre en œuvre son idée du jeu en équipe nationale polonaise.

Personnage : Robert Lewandowski. Ses chiffres et son jeu au cours des deux dernières saisons sont une star mondiale. Il arrive dans la meilleure forme de sa carrière.