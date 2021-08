Le nouveau Saints Row ressemble juste au bon niveau de stupide

Je vais être honnête – quand j’ai entendu qu’un Rue Saints le redémarrage était sur les cartes, je n’étais vraiment pas intéressé. Après cette révélation, cependant, mon opinion a complètement changé – et c’est maintenant l’un de mes jeux les plus attendus de l’année prochaine.

Je dois avouer que Saints Row m’a un peu perdu au fur et à mesure que cela durait. Il y a un niveau de ridicule que je peux supporter et qui m’intéresse – mais une fois que les Saints ont commencé à se battre avec des extraterrestres et à vraiment adopter le côté extérieur de la série, c’est à ce moment-là que j’ai vérifié mentalement leurs aventures.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

J’étais alors ravi de voir que ce Saints Row est un peu plus dépouillé. Un peu plus basique – et pourtant, toujours tout à fait ridicule. J’ai vu des réactions déçues sur les réseaux sociaux, comme s’il s’agissait d’un Saints Row castré – mais nous ne devrions pas oublier que même dans la deuxième entrée – pour moi le point culminant de la série – avait des choses comme une série de missions appelées le « Septic Avenger », où vous avez aspergé des victimes sans méfiance avec de la merde pour « gagner de l’argent et du respect ». Il y avait un niveau de sottise là-bas – cela s’arrêtait juste avant les extraterrestres.

Quoi qu’il en soit, sur la base de la bande-annonce de révélation, d’un petit extrait de gameplay et d’un peu plus de séquences dans le jeu montrées à la presse, il est clair que ce redémarrage de Saints Row est loin d’être sérieux – il s’agit simplement de se débarrasser des escarmouches extraterrestres et du surhomme volant . Ceci, je pense, est vraiment pour le mieux.

Je me rends compte que certains éléments de cette bande-annonce ont laissé froid certains vétérans de la série, mais du point de vue du contenu, c’est exactement ce que je voulais.

Dans mon esprit, je considère Saints Row comme une sorte de successeur de GTA : San Andreas. Avec la génération 360 et PS3, GTA a eu un changement de ton subtil pour ses quatrième et cinquième entrées – tout en restant fermement ironique, on a l’impression que Rockstar a commencé à se prendre un peu plus au sérieux. Saints Row ressemblait donc à une continuation des idées de San Andreas – cette approche de conception d’évier de cuisine à la fois en termes de gameplay et d’histoire – où, dans les très larges contraintes du cadre, tout se passe littéralement. Faites-en grand. Rendez-le stupide.

La conclusion naturelle de cette conception était, dans un sens, ce avec quoi nous nous sommes retrouvés dans Saints Row 4, qui mélangeait des trucs comme le super-jump Crackdown et autres dans le mix. Cela dit, je suis heureux de revenir à un fantasme de gangster un peu plus ancré, où le baromètre de la bêtise est probablement en train de pulvériser des excréments sur les gens et de faire le genre de cascades improbables que vous voyez dans un film Fast and Furious.

Les personnages et les paramètres établis peuvent manquer aux gens – mais à tous les autres égards, de l’accent mis sur la construction d’un empire et la lutte contre les guerres territoriales au nouveau paramètre Santo Ileso, qui semble plus proche de Stillwater, le jeu ressemble à un retour à l’objectif du premier entrées – et je suis là pour ça. Je traverse tout pour que ça finisse par être aussi bon que le deuxième match.