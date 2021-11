Le nouveau Samsung Galaxy M22 dispose d’une batterie de plus d’une journée et d’un appareil photo de 48 Mpx. pour un peu plus de 200 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Samsung Galaxy M22 est le nouveau téléphone d’entrée avec un grand écran et une énorme batterie pour un prix qui à son lancement frôle les 200 euros.

Samsung vient de lancer il y a quelques jours le nouveau Samsung Galaxy M22 qui sera mis en vente le 2 novembre. Un mobile très bon marché, avec une excellente batterie et qui offre également un appareil photo et un stockage pour que vous ne vous ennuyiez pas.

Il arrive en magasin cette semaine et si vous envisagez de changer de mobile, vous avez la possibilité pour obtenir un Galaxy M22 en vente, pour seulement 209 euros sur Amazon.

Obtenez le nouveau mobile d’entrée de gamme de Samsung avec un écran de 6,4 « , un appareil photo de 48 Mpx et une batterie de 5 000 mAh pour durer toute la journée sans problème.

C’est une offre de lancement et on ne sait pas si ça va durer plus longtemps. Dans d’autres magasins comme PcComponentes, vous pouvez le trouver à son prix officiel de 259 euros.

Cette remise de 50 euros sert à économiser de l’argent ou à investir ce supplément dans des accessoires, tels qu’un bon étui, un chargeur plus rapide, un chargeur sans fil ou tout ce à quoi vous pouvez penser.

Samsung Galaxy M22 a un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur, il utilise également un processeur MediaTek, dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage pouvant être étendu jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Surligner son appareil photo de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un macro et zoom de 2 mégapixels. Pour vos selfies et appels vidéo, Samsung a concocté un Caméra frontale de 13 mégapixels.

La batterie est un autre point fort. Il a une Capacité de 5 000 mAh et il a également une charge rapide de 25W. Contrairement aux autres mobiles, oui il est livré avec chargeur dans la boite.

Samsung est l’un des fabricants de mobiles les plus importants et les plus prestigieux. Si vous souhaitez acheter l’un de leurs mobiles, dans ce rapport, nous les avons classés par gamme de prix.

Le Samsung Galaxy M22 est un mobile parfait pour les personnes à la recherche d’un smartphone à utiliser au quotidien à un bon prix, comme mobile pour les jeunes ou encore comme smartphone « au cas où ».

N’oubliez pas qu’il est réduit de 50 euros sur Amazon et vous pouvez l’acheter avec livraison gratuite et rapide Si vous vous inscrivez à Amazon Prime, si vous n’êtes pas déjà membre.

