Le nouveau Saquon Barkley Air Trainer III de Nike est arrivé

Il était une fois, les joueurs de la NFL étaient grands dans le jeu des baskets.

Vous aviez la série Air Trainer de Bo Jackson, Deion Sanders avec la série Diamond Turf, Marshall Faulk avec l’Air Barrage. Michael Vick et Randy Moss avaient même leurs propres chaussures emblématiques à un moment donné.

Cela n’arrive plus vraiment. Vous ne voyez pas du tout les joueurs de la NFL avec des baskets emblématiques – et encore moins des chaussures exclusives aux joueurs. C’est extrêmement rare. La volatilité entre les changements soudains d’alignement et le risque de blessure potentiel rend difficile le fait d’avoir des athlètes signature de la NFL.

C’est pourquoi la nouvelle Air Trainer III de Saquon Barkley est un gros pari de la part de Nike.

Malgré l’histoire récente, cependant, je pense que c’est un pari qui finira par payer. J’explique pourquoi dans l’épisode de livraison spéciale de cette semaine. Vous ne voulez pas le manquer.