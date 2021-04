Le nouveau scooter Xiaomi, à un prix de démolition: pour 270 euros et avec expédition depuis l’Espagne | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi vend déjà plusieurs modèles de scooters électriques en Espagne. Le Mi Electric Scooter 1S est le successeur de son premier best-seller et vous pouvez maintenant l’obtenir à un prix record sur Ebay.

Peu à peu, il est devenu plus courant de voir des scooters électriques dans les villes, en particulier ceux de Xiaomi, qui sont aujourd’hui les leaders incontestés d’un secteur en croissance constante. Ce succès a conduit la marque asiatique à élargir son catalogue avec de nouveaux modèles, comme celui dont nous avons affaire aujourd’hui.

Il s’agit de Scooter électrique Xiaomi Mi 1S, dont le prix officiel est de 379 euros, bien que heureusement maintenant il existe une offre qui vous permet de l’acheter pour beaucoup moins cher: Ebay le vend si vous appliquez le code P15XIAOMI.

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km / h.

L’expédition est totalement gratuite depuis l’Espagne (Tolède) vers n’importe quelle partie de la péninsule. En outre, le vendeur accumule plus de 99% d’avis positifs sur Ebay, si peu d’inconvénients peuvent être mis.

Ce scooter électrique est le successeur du premier des scooters Xiaomi à arriver en Espagne, son premier best-seller, maintenant mis à jour avec des améliorations énergétiques et d’autres extras qui peuvent ne pas être remarqués au quotidien mais qui améliorent ses performances et sa durabilité.

Son autonomie est d’environ 30 km, même si cela dépend en grande partie de la vitesse à laquelle vous voyagez et des inégalités que vous devez surmonter, même si c’est déjà une bonne autonomie de batterie pour votre quotidien, pour aller et retourner au travail, par exemple.

Lors de l’achat d’un scooter électrique, il est normal que vous ayez de nombreux doutes. Pour que vous sachiez ce que vous devez rechercher, dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez prendre en compte pour choisir le modèle le plus approprié pour vous.

Bien qu’elle atteigne 30 km / h, dans de nombreuses régions, vous ne pouvez pas conduire à la vitesse maximale et ce n’est même pas recommandé ou légal, bien que cette vitesse de pointe soit là au cas où vous pourriez en profiter à un moment donné.

Il dispose de trois modes: éco, standard et sport, chacun avec une vitesse et une puissance assignées, il ne reste donc plus qu’à s’adapter à chaque situation.

Il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte oui ou oui avant d’acheter un scooter électrique, une forme de mobilité urbaine qui gagne du terrain, bien que de manière inégale et avec des différences nettes entre les villes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.