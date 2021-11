Le nouveau Security Hub de Google du Pixel 6 commence à apparaître sur les anciens Pixel

Gardez votre téléphone et votre compte Google en sécurité

Android 12 met un accent particulier sur la confidentialité et la sécurité, et le nouveau Security Hub en est un bon exemple. Cette fonctionnalité est destinée à vous assurer que vous savez à quel point votre téléphone et tout ce qui se trouve dans votre écosystème Google sont sécurisés. Si tout va bien, vous obtiendrez une coche verte amicale, et si ce n’est pas le cas, cela vous indiquera les étapes à suivre pour améliorer la situation. Cette page de paramètres centralisés est un ajout bienvenu aux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais jusqu’à présent, nous ne l’avions pas vu sur leurs prédécesseurs, bien qu’ils aient Android 12. Maintenant, la fonctionnalité est déployée sur l’ancien Pixel. les smartphones aussi.

9to5Google a signalé que la fonctionnalité apparaît désormais sur les anciens smartphones Pixel fonctionnant sous Android 12, notamment le Pixel 5a, le Pixel 5 et le Pixel 4a. Tout comme avec le Pixel 6, vous pourrez le trouver en allant dans Paramètres -> Sécurité. Il remplace la section Sécurité précédente, mais il vous permet toujours de modifier votre schéma/code de verrouillage d’écran et de gérer vos empreintes digitales, sauf qu’il vous donne maintenant un aperçu de la sécurité de votre téléphone et partage des conseils sur la façon de le rendre plus sûr.

L’application Security Hub a été déployée plus tôt cette semaine pour les utilisateurs Pixel plus âgés après avoir obtenu la mise à jour Android 12, mais son installation n’a pas modifié les paramètres de sécurité. Une mise à jour côté serveur a apparemment apporté un remède, étant donné que 9to5Google rapporte que le hub s’est déployé sur ses propres unités Pixel 5 et Pixel 5a.

Étant donné que c’est côté serveur, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour vous rendre plus chanceux lors du tirage au sort. Vous pouvez uniquement vous assurer que votre téléphone utilise le dernier micrologiciel (vérifiez simplement sous Paramètres -> Système -> Mise à jour du système) et assurez-vous que l’application Security Hub est installée sur le combiné. Vous pouvez le trouver sur le Play Store ou sur APK Mirror.

