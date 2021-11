Le nouveau service d’abonnement de Twitter permet aux utilisateurs américains d’éditer des messages – « Plus personnalisable ! » | Monde | Nouvelles

Le géant des médias sociaux Twitter a révélé que son nouveau service d’abonnement, qui a mené à bien des essais en Australie et au Canada, sera introduit pour les utilisateurs en Amérique et en Nouvelle-Zélande. Un porte-parole de Twitter a déclaré: « Nous avons écouté et appris des personnes les plus passionnées et les plus bruyantes sur Twitter sur ce qui rendra leur expérience plus personnalisable, plus fluide et, tout simplement, meilleure. »

Le service, connu sous le nom de « Twitter Blue », a été dévoilé sur le propre compte Twitter du service d’abonnement.

« Il est temps de fléchir les doigts de Twitter et de passer au niveau supérieur », lit-on dans le message.

« Twitter Blue est désormais disponible par abonnement aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Australie sur iOS, Android et le Web. »

Une vidéo de 42 secondes était jointe à la publication, mettant en vedette la comédienne américaine Megan Statler et le créateur de contenu @Bomanizer.

La vidéo affirme : « Twitter Blue est un abonnement premium avec des fonctionnalités telles que : des dossiers de favoris, des articles sans publicité et des tweets d’annulation. »

Pour accéder au service premium, les utilisateurs devront payer 2,99 $ par mois, ce qui équivaut à 2,20 £ sur la même période.

Alors que les utilisateurs pourront modifier leurs publications sur les réseaux sociaux, le Telegraph rapporte que ceux qui espèrent modifier une publication ne peuvent le faire que jusqu’à 30 secondes après avoir appuyé sur le téléchargement.

Le journal britannique a également ajouté que les utilisateurs basés aux États-Unis bénéficieront d’informations sans publicité sur des sites Web tels que le Washington Post et l’Atlantic.

D’autres fonctionnalités incluraient la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de dix minutes.

Les comptes actifs sans l’abonnement ‘Twitter Blue’ pourront également télécharger des séquences vidéo, mais uniquement pour une durée réduite de deux minutes ou moins.

La fonctionnalité, qui aurait été testée pour tenter d’empêcher les utilisateurs de partir pour l’application Clubhouse, permet aux utilisateurs de créer des « salles audio » en direct.

Malgré ces mesures, le géant des médias sociaux, créé il y a 15 ans en 2006, tire une grande partie de ses revenus de la publicité.

Mais à la suite des modifications apportées aux politiques de confidentialité d’Apple, il serait devenu beaucoup plus difficile pour les applications de collecter des données et de cibler des publicités.

Une enquête récente a révélé que Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat ont perdu environ 10 milliards de dollars (7,4 milliards de livres sterling) de revenus à la suite de cette décision.