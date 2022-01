Le nouveau service d’abonnement Taco Bell vous offre un taco par jour pendant 30 jours

Pour combien de services d’abonnement payez-vous actuellement ? Il y a de fortes chances que vous soyez abonné à au moins quelques services de streaming, un service de livraison de nourriture, Xbox Live Gold, PlayStation Plus et peut-être même une box mensuelle. Les abonnements sont la pierre angulaire de nombreuses entreprises, et maintenant une chaîne de restauration rapide populaire veut une part de ce gâteau. Jeudi, Taco Bell a annoncé le lancement de son service d’abonnement aux tacos aux États-Unis. Vous pouvez vous abonner au Taco Bell Taco Lover’s Pass à partir d’aujourd’hui.

Taco Bell vient de lancer son premier service d’abonnement

Si vous souhaitez vous abonner au Taco Lover’s Pass, la première étape consiste à télécharger l’application Taco Bell. Leur application est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play. Une fois que vous avez acheté le pass sur l’application pour 10 $, une catégorie secrète se débloquera dans le menu. Vous pouvez désormais échanger l’un des sept tacos chaque jour pendant 30 jours consécutifs dans les succursales Taco Bell participantes aux États-Unis.

Voici les sept tacos de Taco Bell que vous pouvez choisir une fois par jour pendant 30 jours :

Taco Croquant Taco Croquant Suprême Taco Doux Taco Doux Suprême Taco Doux Aux Pommes De Terre Épicé Doritos Locos Tacos Doritos Locos Tacos Suprême

Tant que vous prévoyez de manger au moins 5 ou 6 tacos pendant que votre pass est actif, il devrait s’amortir. Le Doritos Locos Tacos Supreme coûte 2,69 $, selon le site Web de Taco Bell. Si vous en échangez même quatre, vous aurez déjà économisé de l’argent. Gardez simplement à l’esprit que l’abonnement n’est actif que pendant 30 jours, peu importe le nombre de fois que vous obtenez un taco gratuit. Assurez-vous que vous êtes vraiment d’humeur pour un mois de tacos Taco Bell avant de vous inscrire.

Comment s’inscrire au Taco Lover’s Pass de Taco Bell. Source de l’image : Taco Bell

Taco Bell met en avant son Taco Lover’s Pass

« Il n’y a pas de meilleure façon de lancer 2022, en particulier l’année du 60e anniversaire de Taco Bell, qu’en invitant nos fans à profiter de nos tacos les plus emblématiques chaque jour pendant 30 jours, tout en soulignant notre engagement envers l’innovation et la valeur numériques », a déclaré Zipporah Allen, Chief Digital Officer chez Taco Bell, dans sa déclaration jeudi concernant le service unique. « Les tacos font partie de notre ADN et nous sommes ravis d’offrir notre élément de menu le plus commandé via le Taco Lover’s Pass. C’est une façon amusante de continuer à offrir des moyens uniques de récompenser nos fans les plus fidèles grâce à nos points d’accès numériques.

Dans un communiqué de presse, la société note qu’elle a testé le Taco Lover’s Pass à Tucson, en Arizona, l’automne dernier. L’entreprise affirme que 20% des personnes qui ont acheté un pass étaient nouvelles dans le programme de récompenses Taco Bell. 20% supplémentaires renouvelés une deuxième fois après l’expiration du premier pass. En ce qui concerne le taco le plus populaire parmi les abonnés, Taco Bell affirme que le Doritos Locos Tacos Supreme est arrivé en tête.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Taco Bell Taco Lover’s Pass, n’oubliez pas de consulter la nouvelle page de destination de l’entreprise sur son site Web pour le service d’abonnement.