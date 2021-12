Le nouveau service de recettes de LG utilise Walmart et Amazon Fresh pour livrer les ingrédients

LG vient d’annoncer sa dernière gamme d’appareils de cuisine intelligents. D’accord, mais ce qui est remarquable cette fois, c’est un service qui pourrait rendre la vie un peu plus facile. LG affirme que l’application et le service ThinQ Recipe sont « nouveaux pour 2022 » et permettront aux utilisateurs de sélectionner en toute transparence parmi des milliers de recettes à livrer directement à partir de Walmart ou d’Amazon Fresh sans jamais quitter l’application.

L’application LG ThinQ Recipe est alimentée par SideChef, avec lequel LG est en partenariat depuis au moins 2019. Selon un communiqué de presse de LG, ThinQ Recipe propose « 10 000 recettes achetables en un clic » qui peuvent être ajoutées à une liste de courses dans l’application. pour une livraison par Walmart ou Amazon Fresh. S’il est aussi fluide que cela en a l’air, le service pourrait alléger une partie de la douleur de l’expérience d’épicerie hebdomadaire, en particulier pour les familles nombreuses.

Livraison via Amazon Fresh ou Walmart.Image : LG

Numériser et cuisiner.Image : LG

ThinQ Recipe intègre également la fonction Scan and Cook développée par Foodspace Technology, basée à Boston. Il fonctionne en scannant le code-barres UPC sur (certains) plats surgelés et prêts à cuire pour envoyer automatiquement les instructions de cuisson aux fours LG ThinQ compatibles.

LG note en petits caractères que l’application LG ThinQ Recipe « s’applique aux modèles dotés de Scan to Cook ». C’est ce que j’ai lu, mais sans restriction, donc j’espère que l’application et le service seront disponibles pour les propriétaires de n’importe quel ancien appareil.