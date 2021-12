Le nouveau single de Juice WRLD « Wandered To LA » mettra en vedette Justin Bieber

Le troisième single du prochain album posthume de Juice WRLD Combattre les démons a été annoncé comme « Wandered to LA », une collaboration avec Justin Bieber.

Une bande-annonce de la chanson a été partagée sur les comptes de médias sociaux du regretté rappeur, donnant un aperçu de ses rencontres et de celles de Bieber avec la toxicomanie, la dépression, l’anxiété, etc. La chanson sortira le 3 décembre, tandis que l’album complet arrivera le 10 décembre.

« Vous avez le pouvoir sur la dépression », lit-on dans une citation de Juice WRLD au début de la bande-annonce. Le clip de près de deux minutes présente des commentaires du rappeur sur la stigmatisation qui entoure toujours les conversations sur la santé mentale et le bien-être. Bieber offre son propre point de vue sur les batailles non physiques auxquelles les gens peuvent être confrontés en privé.

« J’ai erré à LA dans l’espoir d’explorer / Je ne savais pas, je trouverais un peu plus / L’amour à la porte de ma chambre d’hôtel », chante Juice WRLD sur la chanson. La bande-annonce est accompagnée de vidéos du rappeur se produisant devant un public emballé de fans à travers le monde. La famille proche, les amis et les collaborateurs font également des apparitions, un couple mentionnant son intention de suivre une cure de désintoxication juste avant sa mort.

« Il n’y avait rien de plus apprécié par Jarad ‘Juice WRLD’ Higgins que de proposer de la nouvelle musique à ses millions de fans à travers le monde », a déclaré la mère du rappeur, Mme Carmela Wallace.

« Il a laissé derrière lui un catalogue de musique étonnamment riche qui garantira à ses fans d’avoir de nouvelles chansons à écouter pour les années à venir. Jarad a toujours été d’une honnêteté saisissante au sujet de ses luttes et, grâce à son génie musical, il a exprimé de manière vivante ce qu’il avait dans le cœur et l’esprit à travers son art.

L’annonce de « Wandered to LA » coïncide avec ce qui aurait été le 23e anniversaire de Juice WRLD. Le rappeur, né Jarad Anthony Higgins, est décédé des suites d’une overdose de drogue en décembre 2019.

Fighting Demons continue de raconter l’histoire que Juice WRLD avait commencé en tant que jeune musicien. Le documentaire Juice WRLD : Dans les abysses sera présenté en première le 16 décembre pour offrir un regard «intime» sur l’artiste disparu.

« Il n’a jamais abandonné et ses amis et sa famille n’ont jamais renoncé à lui offrir leur soutien », a ajouté Wallace. «Nous encourageons tous ceux d’entre vous qui luttent contre la toxicomanie et la santé mentale à ne jamais abandonner le combat. Nous continuons à vous offrir une assistance gratuite via LiveFree999.org créé en son honneur.

Pré-enregistrez « Wandered to LA » avant sa sortie le 3 décembre.