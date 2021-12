le nouveau single de La Doble A

Le coup de poing de Le Double A C’est ce son caractéristique qui reflète plus de 20 ans de carrière musicale, cinq albums studio, plus de 20 clips vidéo officiels, d’innombrables concerts et différentes tournées nationales et internationales, qui révèlent le solide travail de ce groupe Paisa.

« Je viens te chercher, je viens réclamer ma part, tout ce que je t’ai donné tu l’as ici avec toi », exprime le refrain de cette nouvelle production présentée au public dans le passé 25 novembre comme premier single de ce qui sera son prochain album Compas Deluxe.

Compadres Deluxe est un duo composé de Nicolás Parra et Andrés Sierra, qui est né à la suite de la pandémie comme une sorte de refuge où les deux artistes matérialisent leurs goûts musicaux, leurs préférences et leurs rêves. Pour Nicolás, « Aqui Contigo est une chanson de rock latino influencée par des sons d’artistes comme Santana et le dancehall jamaïcain, mais sans abandonner le cachet indubitable de La Doble A. »

Parce qu’à un moment donné, nous avons tous fait des erreurs et cela vaut la peine de les corriger. « Une chanson à dédier à cet amour pour lequel on est prêt à tout », conclut Andrés.

Ici, la sortie la plus récente de La Doble A, ‘Aqui Contigo’ :