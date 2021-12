Le nouveau single « Fill My World » de Slash a été écrit du point de vue d’un chien

Dans la vidéo de 30 secondes ci-dessous, Sabrer discute « Remplir mon monde », une chanson de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘ album à venir, intitulé « 4 ». Dû le 11 février 2022, via Disques Gibson en partenariat avec BMG, « 4 » est Sabrercinquième album solo et quatrième au total avec son groupe mettant en vedette Myles Kennedy (voix), Brent Fitz (tambours), Todd Kerns (basse, chant) et Franck Sidoris (guitare, chant).

Sabrer déclare à propos de « Remplir mon monde »: « Musicalement, je l’ai inventé dans mon studio. C’était juste le riff d’ouverture, puis les changements d’accords sous-jacents ont commencé à me venir à l’esprit. Je n’étais pas sûr si j’allais le poursuivre ou non, mais J’ai dû l’enregistrer et faire une démo. Je me suis dit, je ne sais pas ce que les gars vont en penser… Parce qu’il y a un certain côté sentimental. Mais je l’ai envoyé à Myles, et il est revenu avec ces paroles sincères. Je pensais que c’était à propos de la perte que nous avions tous subie pendant cette période sombre, puis il m’a dit que c’était à propos de son chien. [Laughs] J’ai dit : ‘Eh bien, vous savez, tout le monde a eu quelqu’un qu’il aime affecté par ça, alors…' »

Kennedy ajoute : « Alors, j’ai ce petit Shih Tzu nommé Mozart. Il essaie d’agir très fort, mais il ne l’est vraiment pas. Et à une occasion, nous n’avons pas pu rentrer à la maison, notre vol a été retardé et il y a eu une tempête très intense au-dessus de notre maison. Nous avons un de ces petits systèmes de caméras pour garder un œil sur le chien quand nous ne pouvons pas être là, et nous l’avons vu paniquer. C’était déchirant à regarder. Cela a terrifié le petit gars. Ainsi, le récit de la chanson est inspiré de ce que j’imaginais qu’il aurait pu penser au fur et à mesure que tout se déroulait. Et son appel à nous de rentrer à la maison. À l’écoute, cela pourrait s’appliquer à une relation entre humains. Mais j’ai pensé que c’était intéressant, du moins pour moi, de le chanter de Mozartpoint de vue. Et pour être vraiment honnête, alors que je chantais la chanson en studio, à un moment donné, vous pouvez entendre ma voix craquer un peu. Cela m’arrivait. Donc, c’est définitivement chanté du cœur. Et je suis assez homme pour l’admettre. »

En octobre, SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS a sorti le clip officiel du premier single du LP, « La rivière monte », tourné dans le centre-ville de Los Angeles avec Téléviseur Gibson réalisateur Todd Harapiak.

Pour « 4 », Sabrer et le groupe a voyagé à travers le pays ensemble à Nashville, Tennessee et a enregistré le nouvel album à l’historique RCA Studio A avec le producteur Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile), révélant un nouveau son et un style époustouflants, tous capturés en direct en studio. Cobb a partagé le désir du groupe de déposer les morceaux en direct, en studio, y compris les solos de guitare et les voix – une première pour le groupe.

Les albums précédents du groupe au cours de la dernière décennie — « Amour apocalyptique », « Le monde en feu » et « Vivre le rêve » – ont continué sur une trajectoire ascendante, atteignant tous le Top 5 des classements Billboard aux États-Unis et atteignant le Top 10 sur 12 principaux classements à travers le monde. A ce jour, les trois SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS les albums ont maintenant récolté 10 singles consécutifs dans le Top 5 Radio, donné lieu à des tournées mondiales à guichets fermés et ont gagné Sabrer et le groupe le meilleur accueil critique de leur carrière avec leur dernier album « Vivre le rêve » (2018) distingué par le Los Angeles Times, Rock classique, Monde de la guitare, Fil audio, LA Hebdomadaire, et plus encore, comme leurs meilleures chansons à ce jour.

Le nouvel album « 4 » a la distinction ajoutée historique d’être le premier album à sortir sur le nouveau Disques Gibson label, dont le siège social est situé dans la marque d’instruments américaine emblématique Gibsonville natale de Music City, Nashville. Au vu du partenariat de 30 ans entre Gibson et le Grammy Award-gagnant Temple de la renommée du rock and roll intronisé Sabrer, il est logique que le nouveau SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘album « 4 » sera publié via Disques Gibson.

SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS lancera une tournée nord-américaine en tête d’affiche le 8 février à Portland, dans l’Oregon et dans 28 grandes villes, dont Los Angeles, New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston et plus encore, avant de terminer le 26 mars à Orlando, en Floride.