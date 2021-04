Le nouveau Siri Remote manque d’accéléromètre et de gyroscope, ce qui affecte certains jeux Apple TV

Parallèlement à la nouvelle Apple TV de sixième génération annoncée mardi lors de l’événement spécial d’Apple, la société a présenté une nouvelle version de la télécommande Siri. Malgré le nouveau design, le nouveau Siri Remote manque de certains capteurs qui pourraient manquer à certains utilisateurs: l’accéléromètre et le gyroscope.

Le nouveau Siri Remote est assez différent de son prédécesseur, avec un corps en aluminium et un pavé tactile qui remplace le pavé tactile en verre pour les gestes dans tvOS. Apple a également ajouté un bouton d’alimentation et un bouton de sourdine, en plus de déplacer le bouton Siri sur le côté droit de la télécommande.

Nous savions déjà que la Siri Remote de deuxième génération, comme l’appelle Apple, n’a pas de puce U1 ni de support pour l’application Find My – contrairement à ce que certaines rumeurs prévoyaient – mais certaines technologies ont également été supprimées par rapport à la précédente Siri Remote. .

Comme indiqué par Digital Trends, la télécommande Siri fournie avec la nouvelle Apple TV ne dispose pas d’un accéléromètre et d’un gyroscope. Ces capteurs ont été ajoutés à la télécommande Siri originale pour permettre de nouvelles expériences de jeu, qui permettent aux utilisateurs d’incliner la télécommande pour effectuer des actions spécifiques comme cela est possible avec un iPhone ou un iPad.

Étant donné que tvOS prend désormais en charge les contrôleurs Xbox et PlayStation, il semble qu’Apple souhaite encourager les utilisateurs qui aiment jouer à des jeux sur l’Apple TV à avoir une meilleure expérience de jeu avec un joystick au lieu d’utiliser la télécommande Siri. La télécommande Siri de première génération fonctionne toujours avec la nouvelle Apple TV pour ceux qui la préfèrent, mais Apple ne vend plus officiellement cette version.

Des rumeurs précédentes ont déjà suggéré qu’Apple travaille sur son propre contrôleur de jeu, ce qui peut donc être une autre raison pour laquelle la société ne fait plus la promotion de la télécommande Siri comme une option pour les joueurs.

Lisez aussi:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: