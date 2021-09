Le nouveau site de paris de USA TODAY Sports’ For The Win

Salut à tous. Bienvenue sur BetFTW.

Qu’est-ce que BetFTW, demandez-vous ? Question fantastique, mon ami.

BetFTW sera la maison de For The Win pour les paris sportifs et la couverture fantastique, avec des cotes exclusives fournies par notre sponsor principal, Tipico Sportsbook.

(En parlant de Tipico, si vous habitez dans le Colorado ou le New Jersey, vous pouvez rejoindre Tipico et gagner un bonus de bienvenue de 750 $ en le faisant.)

Quant à ce que nous allons couvrir ici, eh bien, cela dépend en grande partie de ce que vous nous dites. Nous savons que nous couvrirons la NFL à travers le prisme des paris et de la fantaisie. Après ça… on va le découvrir. Peut-être le football universitaire ? WNBA ? UFC ? Criquet? Partons en voyage ensemble et voyons ce qui se passe.

Nous espérons que c’est un endroit pour apprendre, pour rire, pour créer des souvenirs, pour vivre ces moments sauvages qui ne se produisent que lorsque vous avez quelque chose en jeu.

Nous allons renforcer l’équipe au cours des prochaines semaines, et nous sommes ravis que vous appreniez à connaître nos rédacteurs et éditeurs qui nous rejoindront. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et revenir sur ce que nous couvrons. Et vous devriez certainement suivre nos amis de Sportsbook Wire.

C’est ça. C’est le baratin. Amusons-nous avec.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.