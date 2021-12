Après l’insurrection de janvier, Donald Trump a été banni des principaux sites de médias sociaux, dont Twitter. Non seulement c’était humiliant pour l’ancien président, mais cela lui faisait aussi mal financièrement. On estime que le fil Twitter de Trump valait plus d’un milliard de dollars.

Maintenant qu’il est un simple citoyen, l’ancien président a tenté de créer son propre site de médias sociaux. La première, une page de blog grossière, a été largement moquée et mise hors ligne au bout d’un mois. Cependant, un autre site devrait bientôt faire ses débuts, et celui-ci bénéficie d’un important soutien financier. Selon les analystes de MSNBC John Heilemann et Tim O’Brien, il s’agit clairement d’un stratagème pour rembourser les dettes massives de Trump.

Heilemann a déclaré à l’animateur Lawrence O’Donnell: « J’ai un degré de confiance assez élevé qu’il n’y aura jamais de société de médias de quelque sorte que ce soit qui se formera de cette manière, et que tout cela est une sorte de travail de sac noir à obtenir argent – ​​que Trump peut en quelque sorte détourner de l’argent des gens qui essaient de s’attirer les faveurs de lui. »

O’Brien a ensuite pesé : « Toute la logique ici est que le mojo politique et numérique de Donald’s Trunp est si puissant qu’un certain nombre de fonds spéculatifs, et peut-être un plus grand nombre d’investisseurs non divulgués, ont investi beaucoup d’argent dans cela, sur le idée qu’ils finiront par séparer un tas de ventouses de leurs portefeuilles. «

«Il a plus d’un milliard de dollars de dettes qui pèsent sur ses actifs immobiliers et de villégiature actuels. Une partie de cela arrive assez tôt. Il l’a personnellement garanti. Il sent la pression. Il vend d’autres actifs, et voilà qu’il monte cette petite mascarade pour convaincre les gens de mettre de l’argent sur son bureau, et ils l’ont fait, et il s’en tirera probablement d’accord, mais quiconque pense qu’ils y vont pour rester dans ce projet pendant plus de 15 minutes et gagner de l’argent devrait avoir la tête examinée, je pense. «

