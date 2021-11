Le nouveau smartphone de Jio ne perturbe pas ; décor planté pour les hausses tarifaires mobiles

Le coût total groupé de JioPhone Next est largement comparable à celui des appareils d’entrée de gamme de Redmi et Realme financés par d’autres canaux de vente au détail, si l’utilisateur s’abonne aux forfaits de Jio.

Le nouveau smartphone d’entrée de gamme de Reliance Jio lancé autour de Diwali n’étant pas exactement un perturbateur en termes de prix, les opérateurs concurrents comme Bharti Airtel et Vodafone Idea peuvent procéder à de nouvelles hausses tarifaires.

Les analystes ont vu le nouveau téléphone – JioPhone Next – comparable aux autres téléphones d’entrée de gamme existants sur la base du coût global. Selon le rapport de Kotak Institutional Equities, JioPhone Next semble une proposition moins attrayante par rapport au récent programme de remboursement de Bharti Airtel sur une grande variété de nouveaux appareils 4G. « Nous pensons qu’il est peu probable que ces plans provoquent des perturbations majeures et, par conséquent, la scène semble prête pour que les opérateurs augmentent les tarifs du segment des smartphones prépayés et améliorent la rentabilité en temps voulu », a déclaré Kotak.

« Le manque évident d’agression tarifaire avec JioPhone Next est un changement bienvenu et il peut, à notre avis, empêcher toute perturbation significative pour les autres opérateurs de télécommunications. Le paiement initial élevé de Rs 2 500 peut dissuader toute mise à niveau à grande échelle pour les abonnés 2G ; d’autre part, les appareils d’entrée de gamme à écran plus grand à un coût comparable avec un financement et aucun paiement initial peuvent rendre difficile pour JioPhone Next de devenir le smartphone de choix pour les abonnés 4G bas de gamme », ont conclu les analystes de Kotak.

Le nouveau JioPhone, qui est un smartphone 4G d’entrée de gamme, a été co-développé avec Google et est proposé au prix de Rs 6 499. Les consommateurs ont cependant la possibilité de payer des frais de traitement de 2 500 Rs et de 18 à 24 mois EMI allant de 300 à 600 Rs offrant différents niveaux de services de données et de voix groupés.

Le coût total groupé de JioPhone Next est largement comparable aux appareils d’entrée de gamme de Redmi et Realme financés par d’autres canaux de vente au détail, si l’utilisateur s’abonne aux forfaits de Jio.

En fait, la récente offre de Bharti Airtel de fournir un cashback back-end de Rs 6 000 sur plusieurs smartphones semble globalement moins coûteuse pour un client que JioPhone Next, selon l’analyse de Kotak. Le programme de Bharti offre également la possibilité de choisir parmi plusieurs appareils populaires, qui peuvent être financés par d’autres canaux de vente au détail et un remplacement d’écran gratuit la première année.

Ces derniers temps, Bharti et Vodafone Idea ont augmenté leurs tarifs, ce qui a vu leur revenu moyen par utilisateur s’améliorer au cours du trimestre de juillet à septembre. Alors que Bharti avait augmenté les tarifs dans le segment prépayé d’entrée de gamme et pour les utilisateurs professionnels dans la catégorie postpayée ; Vodafone Idea avait augmenté les tarifs dans le segment prépayé d’entrée de gamme.

Les deux sociétés avaient déclaré qu’elles n’hésiteraient pas à prendre l’initiative d’augmenter les tarifs dans certains segments au fur et à mesure qu’elles estiment que le moment est venu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.