Le nouveau Soundform Freedom à 99 $ de Belkin vs AirPods

Hier, Apple a officiellement ouvert son application Find My à des tiers, Belkin a lancé les précommandes de ses nouveaux écouteurs sans fil Soundform Freedom. En plus de l’intégration Find My, les nouveaux écouteurs présentent des fonctionnalités impressionnantes telles que l’autonomie de la batterie de 36 heures, la conception intra-auriculaire, le chargement sans fil Qi et plus encore pour seulement 99 $. Plongeons-nous et regardons le Belkin Soundform Freedom vs AirPods et AirPods Pro.

Les AirPods d’Apple ont été un énorme succès avec les écouteurs totalement sans fil dominant le marché. Une partie majeure de l’attrait est l’intégration étroite de la gamme AirPods avec les appareils Apple. Désormais, avec l’ouverture de l’application Find My, les produits tiers peuvent devenir un peu plus natifs qu’avant.

Alors que les nouveaux écouteurs sans fil Belkin Soundform Freedom True ne peuvent pas offrir tous les mêmes avantages des AirPods tels que la configuration instantanée en un clic et la prise en charge de Hey Siri, les nouveaux écouteurs offrent un ensemble global convaincant compte tenu de la durée de vie de la batterie, de la conception, du prix, etc. .

Belkin Soundform Freedom vs AirPods / AirPods Pro

Conception

Les nouveaux écouteurs de Belkin présentent un design qui se situe entre les AirPods et les AirPods Pro. La tige des bourgeons Soundform Freedom semble avoir à peu près la longueur des AirPods, mais avec l’ajustement intra-auriculaire des AirPods Pro.

L’un des aspects attrayants ici est le Soundform Freedom disponible en noir et en blanc. Bien que le boîtier de charge semble un peu plus volumineux que les AirPod, vous bénéficiez d’une durée de vie de la batterie plus longue.

Vie de la batterie

Belkin est le gagnant ici avec le Soundform Freedom offrant une durée de vie de la batterie nettement plus longue pour les écouteurs eux-mêmes et le boîtier de la batterie. Comme mentionné ci-dessus, un compromis est un cas de charge plus volumineux, mais cela peut en valoir la peine pour beaucoup.

Fonctionnalités

En jetant un coup d’œil aux spécifications et aux fonctionnalités générales, vous avez une meilleure idée de la façon dont les nouveaux écouteurs de Belkin se comparent aux AirPods. Ils correspondent aux AirPods / Pro avec prise en charge de la détection des oreilles, de la résistance à la sueur / à l’eau et au suivi avec Find My – notamment Belkin dit que même le boîtier de charge est traçable, ce qui n’est pas le cas pour les AirPods.

Mais vous n’obtenez pas l’annulation active du bruit (ANC), le mode de transparence, la puce H1 et la prise en charge de Hey Siri. Cependant, il est possible que Belkin ait un contrôle tactile pour activer le contrôle Siri.

Prix

Belkin a une véritable longueur d’avance avec le prix de 99 $ du Soundform Freedom. Le prix officiel d’Apple pour les AirPods est de 159 USD avec le boîtier de charge de base et de 199 USD avec le boîtier de charge sans fil. Et le PDSF des AirPods Pro est de 249 $.

Vous pouvez souvent trouver les trois modèles d’AirPods en dessous de ces prix sur Amazon et d’autres détaillants, mais malgré cela, 99 $ est un excellent prix pour tout ce que Belkin cherche à offrir avec le Soundform Freedom.

Qualité sonore

Avec les précommandes de Belkin Soundform Freedom expédiées en juin, le verdict est toujours sur la façon dont la qualité du son se comparera aux AirPods et AirPods Pro. Mais voici comment Belkin décrit la qualité audio:

Un son riche et radieux rencontre une autonomie exceptionnelle de la batterie dans les écouteurs sans fil SOUNDFORM Freedom True. Les haut-parleurs personnalisés activent des graves profonds tout en conservant des médiums et des aigus clairs. Notre technologie avancée d’appel clair et nos doubles microphones garantissent une qualité d’appel remarquable.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: