Le nouveau spectacle de la star de ‘Big Bang Theory’ sera présenté en février

La star de Big Bang Theory, Kunal Nayyar, sera de retour à la télévision en février dans la nouvelle série Suspicion d’Apple TV+. La série a enfin eu une date de première ce mois-ci – le vendredi 4 février 2022 – et Nayyar a célébré avec une publication sur Instagram. Les fans sont ravis de voir ce vétéran de la comédie jouer un rôle plus dramatique.

Les soupçons portent sur une enquête sur un enlèvement aux enjeux incroyablement élevés qui touche bientôt plusieurs agences du monde entier et menace la vie de passants innocents à proximité. Il met en vedette Uma Thurman dans le rôle d’une éminente femme d’affaires américaine et de la mère du garçon kidnappé dans un hôtel de New York. Les rôles des autres stars ne sont pas clairs, mais ils incluent Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries et Angel Coulby.

« Ici. Nous. Partons », a écrit Nayyar sur Instagram à côté de l’affiche de Suspicion et de deux photos de l’émission le mettant en scène. Il a accumulé plusieurs milliers de likes sur la publication et a également enthousiasmé les commentaires d’amis et de followers. Une personne a écrit : « Je meurs d’envie de regarder », tandis qu’une autre a ajouté : « Tellement hâte de te voir dans un autre rôle. J’ai hâte. Félicitations.

Suspicion est basé sur une série télévisée israélienne intitulée False Flag, qui a remporté plusieurs prix et a fait sensation au niveau international dans l’industrie de la télévision. Cette émission est en cours et débutera sa troisième saison en mars. Cette série a été créée par Maria Feldman et Amit Cohen, bien que seul Feldman figure au générique de Suspicion, en tant que producteur exécutif.

Suspicion sera produit par Rob Williams, connu pour Man in the High Castle, qui fera également office de showrunner. Les autres EP incluent le réalisateur Chris Long, Howard Burch, Avi Nir, Karni Ziv et Liat Benasuly.

Nayyar ne s’est pas reposé sur ses lauriers depuis qu’il a terminé sa carrière en tant que Raj Koothrappali dans The Big Bang Theory. Il a tenu un rôle principal dans la franchise Trolls en tant que Guy Diamond, se félicitant d’une toute nouvelle génération de fans dans les films, les émissions spéciales et les émissions de télévision au cours des dernières années. Parallèlement, il a joué dans des films comme Sweetness in the Belly et Think Like a Dog, avec deux autres films en post-production.

Dans le monde de la télévision, Nayyar s’est montré plus réservé. Suspicion sera son premier rôle continu en live-action depuis The Big Bang Theory, et les fans sont ravis de voir son retour. Suspicion sera diffusé le vendredi 4 février 2022 sur Apple TV+.