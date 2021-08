Le nouveau spectacle Disney + de Marvel suscite des réactions mitigées de la part des fans

La dernière émission de Marvel sur Disney+ est What If…?, qui explorera différents scénarios de l’univers cinématographique Marvel avec une touche différente. Et qu’est-ce qui se passerait si…? est inspiré d’une série Marvel lancée en 1977 qui explore des chronologies alternatives dans l’univers Marvel. Jeffrey Wright (Westworld) raconte la série sous le nom de The Watcher, qui voit comment des décisions alternatives peuvent avoir changé la façon dont l’univers cinématographique Marvel s’est avéré. Par exemple, un épisode présente T’Challa de Chadwick Boseman qui se fait prendre par les Ravageurs dans son enfance et devient Star-Lord au lieu de Peter Quill de Chris Pratt. Un autre épisode présente Iron Man sauvé par Killmonger de Michael B. Jordan lors des événements du premier film Iron Man.

Le premier épisode, dans lequel Peggy Carter de Hayley Atwell prend le sérum de super-soldat à la place de Steve Rogers, devenant le capitaine Carter, est sorti sur Disney + le 11 août, et la série animée suscite de nombreuses opinions des fans de Marvel en ligne. De nombreux téléspectateurs sont fans du premier épisode, mais d’autres ont souligné que la série n’était pas sans problèmes. “J’ai adoré. Nous obtenons un film de 2 heures en 30 minutes. OMI, cela fonctionne parfaitement. Deux points forts pour moi étaient évidemment Peggy et Bucky. Peggy se sentait si naturelle et Bucky était si drôle que sa seule “chose” comique portait tout l’épisode pour moi. J’ai hâte d’en savoir plus”, a tweeté un téléspectateur.

Alors que certains téléspectateurs craignent que les fans occasionnels de Marvel ne soient pas à bord avec les différentes chronologies, une personne sur Twitter a souligné qu’il s’agissait plus d’une lettre d’amour aux fans purs et durs qu’autre chose. “Les gens s’inquiètent apparemment du rythme, mais je pense que cela visait vraiment les fans préexistants de MCU qui ont déjà vu les films et/ou lu les bandes dessinées. Il s’agissait principalement de choisir des points forts alternatifs du premier vengeur. C’est tout l’intérêt de série de toute façon”, ont-ils écrit.

Cependant, d’autres personnes ont souligné que le premier épisode semblait précipité, encombrant les événements alternatifs de Captain America: The First Evenger dans un épisode de 30 minutes. “Pour moi, le fait d’être précipité en 30 minutes est la raison même pour laquelle cela n’a PAS fonctionné”, a écrit un critique. “Le rythme est horrible mais ce n’est vraiment pas censé raconter une histoire complète. Il montre des moments majeurs et les change. C’est le but du spectacle. Ils ont 30 minutes pour a) mettre en place la partie et b) essayez de le rendre intéressant. Ils l’ont fait », a lancé un autre téléspectateur.

“Cela m’a le moins accroché de toutes les séries D+ jusqu’à présent. Je suis toujours optimiste pour l’avenir de la série parce que j’adore le concept, et je vais lui donner le bénéfice du doute”, a tweeté un autre fan de Marvel. . Nous verrons si les problèmes disparaîtront dans les épisodes ultérieurs. Nouveaux épisodes de Et si…? frapper Disney + le mercredi.