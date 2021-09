Le nouveau spectacle Hulu de Marvel serait si violent qu’il n’utilisera pas le nom de l’entreprise ⋆ .

Lorsque Kevin Feige est devenu chef de la création et a effectivement plié Marvel Television, sans tenir compte de toutes les émissions produites sous la direction de Jeph Loeb en tant que canon, cela a soulevé plusieurs questions sur l’avenir à court et à long terme de la production épisodique de la société de bandes dessinées.

Le débat fait toujours rage sur la question de savoir si Agents of SHIELD fait ou non partie de la continuité officielle, la star Clark Gregg étant définitivement affirmative sur ce front, mais il y avait un quatuor de projets animés en préparation pour Hulu qui sont apparemment tombés dans l’abîme. de l’enfer du développement une fois que Feige a renforcé son emprise sur tout ce qui concerne Marvel.

MODOK, Frappez le singe, Tigra & Dazzler et Howard the Duck ont ​​tous été annoncés, mais seul le premier est arrivé sur nos écrans jusqu’à présent, avec les co-créateurs Patton Oswalt et Jordan Blum révélant que Feige leur avait donné sa bénédiction pour continuer avec la série irrévérencieuse. Cependant, Hit Monkey a également été autorisé à continuer, et il semble qu’il ne se détournera pas des aspects les plus violents du matériel source, comme vous pouvez le voir ci-dessous via Adam Barnhardt de ComicBook.

Toutes les sources à qui j’ai parlé disent que cette émission est aussi hyper-violente qu’elles viennent. Il n’y avait aucune chance qu’il obtienne jamais la désignation de Marvel. – Adam Barnhardt (@adambarnhardt) 17 septembre 2021

La prémisse suit un macaque des neiges japonais qui rencontre un tueur à gages nommé Bryce, qui sera exprimé par Jason Sudeikis. Lorsque le maître du simien est assassiné, notre intrépide héros du titre cherche à se venger et découvre que le fantôme de Bryce a également décidé de l’accompagner. MODOK a réussi à conserver la marque Marvel et Deadpool 3 est en route, alors Frappez le singe doit être sérieusement dément s’il ne peut pas du tout référencer l’entreprise qui le produit.