Les fans de 90 Day Fiance qui ne peuvent pas en avoir assez des couples présentés dans 90 Day Fiance: The Other Way ont un nouveau spin-off à venir sur Discovery + à découvrir ce week-end. 90 Day Journeys: The Other Way Couples fait ses débuts le dimanche 5 décembre. La nouvelle série s’adresse aux fans qui souhaitent suivre un couple spécifique à la fois, au lieu du format habituel de l’émission qui présente plusieurs scénarios de couple par épisode.

The Other Way Couples est présenté comme une « mini-série organisée », où chaque épisode comprend toutes les scènes mettant en scène un seul couple. Vous pouvez suivre le parcours d’un couple depuis le début sans voir les scènes d’un autre couple entre les deux. Les couples présentés dans le spin-off sont Jenny Slatten et Sumit Singh; Kenny Niedermeier et Armando Rubio ; Corey Rathgeber et Evelin Villegas ; et Ariela Winberg et Biniyam Shibre.

Dans la série principale 90 Day Fiance: The Other Way, les Américains de chaque couple épousent des partenaires dans d’autres pays, où ils déménagent. Au titre du titre, c’est le contraire de la série phare 90 Day Fiance, qui montre des ressortissants étrangers rencontrant des Américains et travaillant à déménager aux États-Unis. Slatten et Singh et Rathgeber et Villegas ont été présentés dans la première saison de The Other Way. Winberg et Shibre et Niedermeier et Rubio ont rejoint la série dans la saison 2.

TLC a utilisé Discovery + comme lieu pour plusieurs autres retombées de 90 Day Fiance mettant en vedette des couples déjà introduits dans la série. 90 Day Bares All, 90 Day Diaries, The Other Way Strikes Back ! et 90 Day Journey ont tous fait leurs débuts lors du lancement de Discovery+ en janvier. 90 Day: The Single Life a fait ses débuts plus tard en février. Des épisodes de 90 Day Fiance, The Other Way et d’autres retombées sont également disponibles sur Disney +.

La programmation Discovery + de décembre regorge d’autres émissions qui devraient intéresser les téléspectateurs de TLC, HGTV et Discovery. The Rise and Fall of LuLaRoe est une nouvelle série documentaire sur LuLaRoe, produite avec BuzzFeed Studios et la journaliste Stephanie McNeal, et comprenant des interviews d’experts et de sources cultes qui connaissent le fonctionnement de LuLaRoe. Plusieurs nouveaux spectacles rejoignent la bannière Magnolia Network de Chip et Joanna Gaines, notamment The Johnnyswim Show, Family Dinner, Restoration Road avec Clint Harp et

La maison établie. La plateforme de streaming proposera également un nouveau documentaire sur la famille royale, Prince Philip: The Royal Family Remembers, le 16 décembre.