Le nouveau sponsor de Mercedes, Kingspan, à l’honneur

Peu de temps après que Mercedes a annoncé le 1er décembre 2021 qu’ils s’étaient associés à Kingspan, le nouveau partenaire des champions du monde a été sous les projecteurs de la Formule 1, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Kingspan, une entreprise basée en Irlande, est un « groupe de solutions d’isolation et d’enveloppe de bâtiment à haute performance » qui a rejoint l’équipe dans le cadre d’un partenariat mondial de développement durable dans le but de « contribuer à l’objectif de l’équipe de lancer de nouvelles approches et technologies pour la réduction des émissions dans le sport automobile », selon un communiqué de presse de Mercedes.

Cependant, Motorsport Week a rapporté que Kingspan est impliqué dans une tragédie qui a coûté la vie à des dizaines de personnes au Royaume-Uni, également connue sous le nom de « Grenfell Tower Tragedy ».

La tour Grenfell, située dans l’ouest de Londres, a été incendiée en juin 2017, entraînant la mort de 72 personnes. Et il est rapporté que Kingspan était le fournisseur du revêtement extérieur de la tour, ce qui a contribué à la propagation rapide de l’incendie dans tout le bâtiment.

Un rapport dans The Guardian indique que : « Kingspan a vendu son isolation sur la base de tests effectués sur une ancienne version du produit qui prenait feu plus lentement et émettait moins de chaleur. En 2008, Bowmer & Kirkland, un entrepreneur, voulait être assuré de l’adéquation de la nouvelle version pour une tour appelée City Park.

Le produit mis à jour de Kingspan, utilisé à Grenfell, s’est avéré avoir échoué à ces tests de sécurité critiques plus tard, toujours selon le Guardian.

Profondément déçu que @MercedesAMGF1 accepte le parrainage de la société de revêtement Kingspan pendant que l’enquête Grenfell est en cours. J’écrirai à Mercedes pour leur demander de reconsidérer. La communauté de Grenfell mérite mieux. https://t.co/O9RThVXUuX – Michael Gove (@michaelgove) 2 décembre 2021

Grenfell United, un groupe de « survivants et familles endeuillées de l’incendie de la tour Grenfell, a envoyé une lettre au directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, pour protester contre les nouveaux liens de l’équipe avec Kingspan, l’entreprise qu’ils considèrent comme responsable de la tragédie qui les a frappés. .

Lewis Hamilton a été un allié de la communauté Grenfell, il s’est déjà exprimé sur ce problème avant

Pendant ce temps, PA rapporte que les retombées s’intensifient avec la secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Lisa Nandy, disant qu’elle espère que Lewis Hamilton fera « clairement connaître son point de vue » à ceux qui ont pris la décision concernant l’accord avec Kingspan.

Ses remarques interviennent après que le secrétaire aux Communautés, Michael Gove, a déclaré qu’il écrirait à l’équipe Mercedes pour lui demander de reconsidérer l’accord, ajoutant qu’il était « profondément décevant » d’avoir accepté le parrainage.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Hamilton devrait parler de ceux qui parrainent son équipe, Mme Nandy a déclaré au programme: « Je pense que le point clé est que ce n’est pas sa décision et j’espère qu’il fait clairement connaître son point de vue aux personnes qui ont fait cette décision. »

« Lewis Hamilton a été un allié de la communauté Grenfell. Il a déjà parlé de ce problème. Je soupçonne qu’il le fera dans les coulisses, mais la clé est de s’assurer que nous tous, quel que soit l’éventail politique, intensifie la pression pour que cela n’aille pas de l’avant.

Nous devons envoyer un message clair et sans équivoque qu’ils ne sont plus invisibles

«C’est profondément irrespectueux envers les gens qui ont tout perdu il y a quatre ans. Ils se sentaient très invisibles dans le système politique. C’est ce qui a permis que cela se produise en premier lieu.

« Nous devons envoyer un message clair et sans équivoque qu’ils ne sont plus invisibles, que la vie des gens compte et que nous les soutiendrons pendant que cette enquête est en cours. »

Hamilton a déjà écrit sur l’incendie de la tour Grenfell sur son compte Instagram.

En 2020, il a publié une photo avec une légende qui disait : « Aujourd’hui marque le troisième anniversaire de l’horrible incendie de la Grenfell Tower à Londres.

« Se souvenir des 72 âmes que nous avons perdues et de leurs proches, et de tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie », a écrit le champion du monde de F1.

Cette nouvelle nous a bouleversés. @KingspanIP_UK est pourri jusqu’à la moelle « peu mieux que les escrocs et les tueurs ». Aucun remords, ni responsabilité pour le meurtre de nos 72. Seulement l’avidité et l’insouciance pour la vie humaine. 👇Notre lettre à @MercedesAMGF1 les exhortant à rompre leurs liens avec Kingspan. pic.twitter.com/FsLzCVsoYg – Grenfell United (@GrenfellUnited) 2 décembre 2021