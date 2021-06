Le nouveau studio Athena Worlds estime que la technologie 3D basée sur l’IA réduira le temps de développement de 40%

Le nouveau studio Athena Worlds a apparemment créé une toute nouvelle technologie 3D pour le développement de jeux.

L’entreprise, soutenue par le fondateur d’Atari Nolan Bushell, a créé une technologie propriétaire appelée Athena, qui utilise une “IA de reconnaissance de forme” pour rendre les jeux plus impressionnants, au point que la société prétend fournir des “visuels de qualité cinéma”. Athena Worlds estime également qu’il réduira le temps de développement de “plus de 40%”.

Non seulement l’équipe d’Athena Worlds utilisera cette technologie pour créer ses propres jeux, mais elle la concédera également sous licence à d’autres sociétés.

Athena Worlds a été fondé par des vétérans de la scène du jeu, dont la vétérinaire de GoldenEye Jane Whittaker, Emily Amphlett de Unity et l’alun du roi Sandeep Raithatha.

“La technologie 3D d’Athena Worlds m’a époustouflé”, a déclaré Bushnell.

“Je crois que les nouvelles technologies comme Athena ont un énorme potentiel pour façonner l’avenir de notre monde. Je suis ravi d’aider à guider Jane Whittaker et l’équipe vers ce que je pense être un avenir très brillant.”

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72232/new-studio-athena-worlds-reckons-ai-powered-3d-tech-will-cut-dev-time-by-40/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));