Le nouveau studio de Jeff Strain, fondateur d’Undead Labs et d’ArenaNet, embauche une abondance de talents

Jeff Strain, le leader vétéran des jeux, est le co-fondateur d’ArenaNet de Guild Wars, et plus tard de Undead Labs de State of Decay. Strain a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau studio : Possibilité Espace.

Possibility Space est basé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Suivant le modèle de distribution physique, Possibility Space est un environnement de travail à distance convivial encourageant les talents à travailler où ils le souhaitent.

La mission du studio est de créer des « jeux joyeux autour d’expériences humaines » et il s’intéresse à la formation et au mentorat de personnes issues de communautés et de milieux sous-représentés.

Déjà, l’équipe est composée d’un certain nombre de grands noms et de vétérans de l’industrie. Jane Ng (Firewatch) de Campo Santo en est la directrice visuelle. Austin Walker de Waypoint/Vice fait le saut dans le développement de jeux en tant que directeur IP. Liz England d’Ubisoft dirige les systèmes de simulation et de narration, rejointe par la conceptrice principale de systèmes narratifs Leah Rivera (Undead Labs). Richard Forge (Undead Labs) est le directeur du design et Brandon Dillon (Double Fine) est le vice-président de l’ingénierie du studio. Brian Jennings (Magic Leap) est directeur de la conception technique, et Charles Randall (Bioware) et Erica Tam (EA) partagent les tâches d’ingénierie du gameplay.

Le studio a actuellement quelques postes ouverts, alors consultez le site officiel de Possibility Space si vous êtes intéressé.