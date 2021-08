Le nouveau studio Savage Planet d’Ex-Far Cry Dev a écorché tous ses hommes

Capture d’écran : La logique du raton laveur

Le réalisateur d’Assassin’s Creed III et ancien développeur de Stadia, Alex Hutchinson, est de retour avec un nouveau studio appelé Raccoon Logic, ainsi que de vieilles excuses sur son manque de diversité. Une photo incluse dans un communiqué de presse montrait le personnel du nouveau studio debout sur un escalier extérieur. Sur les 20 personnes présentes, tous sont des hommes, bien que Hutchinson ait précisé plus tard qu’il y avait une femme dans le personnel en tant que chef de projet. Lorsque les médias sociaux ont commencé à critiquer cette panne, il l’a qualifiée de « trolling ».

Raccoon Logic renaît des cendres de Typhoon Studios, que Hutchinson – qui n’est pas étranger à dire des choses vraiment absurdes – a fondé en 2017 après avoir quitté Ubisoft. L’année suivante, le studio a annoncé la simulation de récolte de ressources Journey to the Savage Planet, et en 2019, Google a acheté le studio pour renforcer la gamme propriétaire de sa plate-forme de streaming, Stadia.

Savage Planet est sorti en 2020 sur presque toutes les plateformes, à l’exception de Stadia en raison d’un accord de publication existant avec 505 Games. Il n’a atteint la plate-forme de Google qu’au début de l’année, seulement pour que la société de technologie annonce qu’elle fermait toutes les semaines de production interne plus tard. Dans les mois qui ont suivi, Hutchinson, ainsi que les autres pistes de Typhoon, ont réussi à racheter leurs droits de propriété intellectuelle à Google et à 505 Games et à obtenir un investissement minoritaire du conglomérat chinois Tencent pour former Raccoon Logic.

Photo : La logique du raton laveur

Dans un sens, il semble que la boucle soit bouclée, avec Hutchison à nouveau à la tête d’un nouveau studio naissant. Mais au cours des années qui ont suivi l’ouverture de Typhoon Studios, l’industrie du jeu a été forcée de compter plus souvent et plus ouvertement avec son histoire de misogynie. Alors que les gens ont pu constater le manque de diversité dans les jeux depuis la création de l’industrie, ce n’est que plus récemment que certaines des pires conséquences du statu quo dans certaines des plus grandes entreprises sont apparues sur les réseaux sociaux, dans les reportages et à travers poursuites. En 2018, c’était Riot Games. L’année dernière, c’était Ubisoft. Et maintenant c’est Activision Blizzard.

G/O Media peut toucher une commission

C’est peut-être pour cette raison que Reid Schneider, directeur du studio Raccoon Logic et ancien producteur exécutif de Batman: Arkham Knight, a mentionné la vie professionnelle dans son interview avec GamesIndustry.biz. “Ce que j’aimerais faire à l’avenir, c’est vraiment m’assurer que les gens apprécient davantage la course”, a-t-il déclaré. « Je veux dire, c’est le travail, ce ne sera jamais un camp de jour, mais nous voulons nous assurer que les gens apprécient leur temps. »

Lors d’un appel téléphonique avec Kotaku, Hutchinson et Schneider ont déclaré que le crunch – des heures supplémentaires prolongées pendant le développement du jeu – ne s’était pas produit sur Journey to the Savage Planet (qui a été critiqué pour avoir joué dans les stéréotypes colonialistes.) Le crunch ne serait pas une caractéristique de leur prochain film. projets non plus. Les deux ont eu des réponses plus vagues sur ce qu’ils faisaient pour rendre le studio plus diversifié. Ont-ils interviewé des femmes ou des personnes de couleur pour des rôles ouverts ? Hutchinson n’était pas sûr, mais a déclaré que la plupart des recrues de départ étaient des personnes qu’ils avaient appelées directement.

“C’est difficile de trouver des femmes dans des rôles d’ingénierie, ce qui était une grande partie des embauches que nous avons faites”, a déclaré Schneider à Kotaku. “Nous avons clairement fait valoir un point lorsque nous avons dit:” OK, vous savez, si nous avons des rôles pour lesquels nous pouvons avoir des candidats plus diversifiés et que la production est l’un de ces domaines, alors nous devrions en faire une priorité. ” Et heureusement, ça a marché. Nous avons pu trouver une personne formidable pour se joindre à l’équipe qui a travaillé avec nous.

“L’accent est mis sur le genre uniquement sur cette photo, mais il y a tellement de parties à cela”, a déclaré Hutchinson. « Il y a la compensation que nous versons aux gens. C’est le nombre de jours fériés pour s’y rendre, les tâches que nous leur demandons de faire et si nous les forçons à effectuer des heures supplémentaires. Si l’opinion de chacun peut être entendue, si les gens sont investis dans leur travail et peuvent réellement prendre des décisions de manière significative. Et je pense que nous nous débrouillons très bien dans toutes ces choses et ensuite clairement mal du côté du genre. J’ai donc l’impression qu’il y a eu beaucoup de succès d’un côté jusqu’à présent. Et oui. Quelque chose que nous devons améliorer.

Lorsqu’on lui a demandé en 2014 pourquoi Far Cry 4 n’avait pas de personnage féminin jouable, Hutchinson a déclaré que l’équipe était “à quelques centimètres” de la réalisation, mais qu’elle n’a finalement pas pu en raison de la “charge de travail”. Image : Ubisoft

Ce n’est pas un choc qu’un groupe de Blancs vétérans du développement de jeux connaisse un groupe d’autres Blancs dans le développement de jeux. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’en 2021, au milieu d’une réflexion à l’échelle de l’industrie sur les conditions de travail et le harcèlement sexuel, toute personne ayant une expérience et une reconnaissance significatives créerait un nouveau studio avec un tel déséquilibre dans la diversité des travailleurs. Il est beaucoup plus facile de créer un environnement de travail médiocre pour les travailleurs marginalisés lorsqu’ils sont traités comme une réflexion après coup qui sera « améliorée » plus tard. Et tenter de corriger ces données démographiques au fur et à mesure risque de marquer les futures embauches que vous ferez. Sans une refonte totale de la démographie des développeurs, en particulier au niveau du leadership, les embauches marginalisées sont confrontées à une bataille difficile dans les studios composés principalement de mecs blancs.

Hutchinson a travaillé chez Ubisoft pendant sept ans. Il a été directeur créatif d’Assassin’s Creed III, Far Cry 4, et plus tard du jeu de science-fiction annulé et non annoncé Pioneer. Comme Kotaku l’a signalé en 2019, Hutchinson a finalement été retiré de ce projet en 2016 à la suite de tensions avec le personnel, et en 2017, il est parti pour former Typhoon Studios. (Pioneer, quant à lui, est né de nouveau et a redémarré jusqu’à ce qu’il devienne Rainbow Six Extraction.) Ubisoft Montréal a été au centre d’un certain nombre d’allégations d’inconduite sexuelle et de problèmes toxiques au travail l’année dernière. Hutchinson a-t-il été témoin de quelque chose pendant son séjour très médiatisé là-bas ou a-t-il appris des leçons importantes?

“Il n’y a rien de spécifique de mon côté”, a-t-il déclaré. “Et en tant que personne qui n’a été impliquée, heureusement, dans aucune des choses désagréables là-bas, il ne me semble donc pas utile d’avoir mon opinion là-dessus.”

Hutchinson n’a pas semblé très contrit non plus de relancer un studio de jeu masculin presque entièrement blanc. En parcourant ses réponses aux dizaines de personnes qui lui ont posé des questions en ligne hier, vous auriez du mal à trouver quoi que ce soit qui ressemble à des excuses ou même à une simple reconnaissance que, oui, ça craint. « Un autre jour, un autre cas de « Comment diable ces gens obtiennent-ils des financements ? a tweeté une personne. « Plus de 20 ans à faire gagner des millions de dollars aux gens », a répondu Hutchinson.

Suite à l’interview de Kotaku avec Hutchinson et Schneider, Raccoon Logic PR a envoyé une déclaration de suivi de Schneider précisant que le studio avait interviewé plusieurs femmes pour son poste de direction de la production et “a également interviewé des personnes du BIPOC pour nos autres postes ouverts, et attend avec impatience d’en embaucher plus. “

Sur Twitter, Hutchisnon a ajouté un appel à candidatures ouvert alors que le studio continue d’embaucher. En d’autres termes, si vous connaissez des personnes qui ne sont pas des hommes blancs qui font des jeux dans la petite ville survolée de Montréal, faites-le savoir à Raccoon Logic.