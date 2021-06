Le nouveau stylet Moto G obtient une mise à niveau 5G pour seulement 400 $, disponible le 14 juin

Motorola a annoncé la variante 5G du Moto G Stylus (2021) qui a été lancée au début de l’année. Le nouveau Moto G Stylus 5G est livré avec une grande partie des mêmes côtelettes matérielles que son frère, mais avec l’avantage supplémentaire d’une connexion 5G plus rapide.

Comme le Moto G Stylus (2021), le nouveau modèle est doté d’un écran FHD + Max Vision de 6,8 pouces avec une caméra selfie perforée de 16 MP. Il y a aussi 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, mais les parties intéressées ont également la possibilité d’acheter l’appareil avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le système à quatre caméras à l’arrière présente des spécifications similaires à celles de son frère, avec un capteur principal de 48 MP, des capteurs ultra-larges, macro et de profondeur de 8 MP. La disposition des caméras a changé et s’apparente davantage au Moto One 5G ou 5G Ace. Parmi les autres similitudes avec le stylet Moto G précédent, citons le stylet intégré, le manque regrettable de NFC et l’heureuse inclusion d’une prise casque 3,5 mm pour les mélomanes. Il n’y a pas non plus d’indice IP, juste un revêtement hydrofuge,

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Moto G Stylus 5G obtient également une augmentation de la durée de vie de la batterie avec une batterie assez impressionnante de 5 000 mAh pour garder les lumières allumées. Motorola affirme qu’il tiendra les choses jusqu’à deux jours, ce qui est une chance puisque l’appareil ne prend en charge que la charge de 10 W, loin de certains des meilleurs téléphones Android bon marché.

Le Qualcomm Snapdragon 480 dirige le spectacle pour réduire les coûts. Mis à part le chipset, la capacité de la batterie et quelques modifications de conception, le Moto G Stylus 5G est en grande partie le même que son frère, bien que maintenant avec une connexion 5G plus rapide.

Le Moto G Stylus 5G coûte 400 $ et sera disponible sur la plupart des principaux opérateurs sans Verizon le 14 juin.

