Le nouveau SubHub d’Optus vous permet de regrouper vos abonnements et de bénéficier de remises

Le nombre de services de streaming en Australie continue de croître, et si vous sentez qu’il est difficile de garder une trace de ce que vous payez (et de ce que vous avez annulé), Optus a lancé un nouveau service pour vous aider.

Optus SubHub veut faciliter la gestion de vos abonnements en les mettant au même endroit, et à titre d’incitation, les utilisateurs peuvent économiser jusqu’à 10 % sur leurs abonnements payants lorsqu’ils en ajoutent trois ou plus à SubHub.

Au lancement, Amazon Prime est le seul service de streaming vidéo qui peut être ajouté à SubHub, mais d’autres sont en cours – Optus dit que Netflix, Paramount Plus, BritBox et Fetch TV seront bientôt disponibles, ainsi que le service de streaming documentaire iwonder.

Ce n’est pas seulement pour les services de streaming vidéo non plus – vous pourrez ajouter d’autres abonnements au lancement, notamment Kindle Unlimited, l’application de méditation Calm, l’agrégateur de nouvelles Inkl et Optus Sport. Si vous utilisez l’un des nombreux services Amazon tels que Prime Video, Prime Gaming ou Amazon Music, ils sont également tous inclus au lancement.

Le véritable avantage de l’utilisation de SubHub est la possibilité d’économiser sur vos abonnements. Si vous en ajoutez au moins deux, vous économiserez 5 % sur les deux, et si vous en ajoutez trois ou plus, vous économiserez 10 % sur tous les abonnements.

Les services devront cependant être éligibles pour être ajoutés à SubHub, et certains streamers de premier plan sont visiblement absents, tels que Stan, Disney Plus et les propriétés appartenant à Foxtel Binge et Kayo. Étant donné que Telstra détient une participation dans Foxtel, nous ne pouvons pas imaginer que Binge ou Kayo seront bientôt disponibles sur StubHub.

Vous devez être un client Optus pour utiliser StubHub, et il est disponible via l’application My Optus ou via le site Web SubHub. Si vous souhaitez le vérifier mais que vous n’êtes pas un utilisateur d’Optus, jetez un œil à ses forfaits mobiles ci-dessous. En prime, les clients Optus peuvent également obtenir 12 mois d’Amazon Prime gratuitement.