Le nouveau Superman, Jon Kent, annoncé comme bisexuel par DC Comics

L’homme d’acier sort de la cabine téléphonique comme aucune autre itération auparavant – le fils de Superman sera bisexuel à l’avenir … inaugurant une nouvelle ère sous DC.

L’annonce a été faite lundi par le géant de la bande dessinée … à savoir que Jon Kent – ​​le fils de Clark Kent et Lois Lane, qui est le nouveau Superman – aime à la fois les gars et les filles. Non seulement cela … mais une relation masculine sera explorée dans un prochain numéro.

Dans le numéro du 9 novembre de l’actuel Superman de DC Comics – Jon Kent, fils de Clark Kent – ​​apparaît comme bisexuel. pic.twitter.com/tIPbNteYNu – Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 11 octobre 2021 @ThatEricAlper

Cette nouvelle série, intitulée « Superman: Son of Kal-El », a débuté en juillet … et elle suit le jeune Jon alors qu’il navigue en prenant la cape rouge et les responsabilités en tant que super héros de la Terre – tandis que son pop marche arrière. À partir de novembre, DC dit que Jon sortira officiellement … avec des photos promotionnelles de lui embrassant son copain, Jay, faisant surface pour taquiner la sortie.

Les aventures de Jon sont bien plus pertinentes et opportunes que tout ce que Kal-El a jamais traité – jusqu’à présent, il a lutté contre les crises du changement climatique, a arrêté une fusillade dans une école et a même abordé l’immigration de front … pas avec les poings, mais avec protestation !

Tim Drake qui sort enfin est tellement inspirant, DC n’a jamais voulu un Robin queer, mais après des années et des années de campagne d’écrivains et de fans, c’est finalement arrivé Un grand merci à Meghan Fitzmartin, Belén Ortega et Alejandro Sánchez pour avoir rendu ce moment si beau ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9 — Nab | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) 10 août 2021 @NebsGoodTakes

Quant à ce nouveau geste pour faire de lui le bi… le scénariste principal de la série, Tom Taylor, dit qu’ils ne voulaient pas laisser passer l’opportunité de rendre Superman aussi moderne (et inclusif) que possible – en disant que l’idée de faire d’un nouveau Superman un autre sauveur blanc et hétéro semblait boiteuse.

Bien sûr, cela fait suite à l’annonce de DC que leur dernière version de Robin/Tim Drake serait également être bisexuel … ce qui a été évoqué et bien moins explicite que cela.

Ici, Superman est en train de s’embrasser avec un gars – alors DC met tout en œuvre pour la représentation LGBT.