Le nouveau Superman sera bisexuel dans une prochaine bande dessinée

. – Superman a fait à peu près tout depuis qu’il est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées il y a près de 80 ans. Il a sauvé le monde plus d’une fois. Il est mort et est revenu à la vie. Il a esquivé les coups de Muhammad Ali et a même affronté des suprémacistes blancs.

Jusqu’à cette année, cependant, chaque itération de Superman dans les bandes dessinées a eu le béguin pour Lois Lane. Mais dans un prochain numéro d’une nouvelle série « Superman », l’homme d’acier entre dans une relation queer.

Le cinquième numéro de la série de bandes dessinées DC « Superman: Son of Kal-El » confirmera que le nouveau Superman, Jon Kent, fils de Clark Kent et Lane, est bisexuel après être tombé amoureux du journaliste Jay Nakamura, a annoncé DC cette semaine.

La série « Superman: Son of Kal-El » suit Kent alors qu’il devient le nouveau Superman de la Terre et est aux prises avec le poids immense de son nouveau travail. Nakamura, un rédacteur avec des lunettes et des cheveux roses, est apparu pour la première fois dans le troisième numéro de la série comme une épaule sur laquelle Kent s’est appuyé lorsque le rôle de Superman est devenu trop difficile.

Mais dans le cinquième numéro suivant, à paraître le mois prochain, Kent tombe amoureux du journaliste – avec tel père tel fils – après qu’il « s’est épuisé mentalement et physiquement à essayer de sauver tout ce qu’il peut », selon DC.

Les détails de l’intrigue seront révélés en novembre, mais des images de la série comique Kent et Nakamura partageant un baiser et assis ensemble au sommet d’un bâtiment, leurs jambes pendantes par-dessus le bord.

L’écrivain de la série Tom Taylor a déclaré que l’évolution de ce nouveau Superman est à la hauteur des valeurs que le personnage a toujours défendues et, plus important encore, reflète les expériences de nombreux fans de bandes dessinées.

« Le symbole de Superman a toujours représenté l’espoir, la vérité et la justice », a déclaré Taylor dans un communiqué. « Aujourd’hui, ce symbole représente autre chose. Aujourd’hui, plus de gens peuvent se voir dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée. »

Dans une interview avec Nerdist en août, Taylor a taquiné que Kent trouverait « un très bon ami depuis le début … et qu’il aurait un rôle important ».

Cet ami, il est vite devenu clair, était Nakamura. Lui et Kent sont les nouveaux personnages LGBTQ, mais ils sont loin d’être les seuls, dans l’univers DC : plus tôt cette année, le personnage Tim Drake, l’un des nombreux Robin combattant aux côtés de Batman, a accepté un rendez-vous avec un admirateur masculin. Et avant Kent et Drake, il y avait Batwoman, également connue sous le nom de Kate Kane, qui à un moment donné a été punie pour sa relation avec une autre femme en vertu de l’ancienne politique « Ne demandez pas, ne dites pas » de l’armée américaine ; Harley Quinn, qui a largué le Joker pour son amie Poison Ivy dans de récentes bandes dessinées ; et la scientifique transgenre Victoria October, qui a fait ses débuts dans une série Batman en 2017.

Glen Weldon de NPR, qui a publié un livre sur Batman et écrit régulièrement sur les bandes dessinées, a déclaré que des personnages comme Robin et Superman devenir queer est un « progrès », mais puisque ces personnages ne sont pas des itérations canoniques de héros – Drake n’est pas le seul Robin dans le DC Universe et le père de Jon Kent seront toujours le Superman le plus connu – les développements de l’intrigue ne sont pas aussi importants ou changent de genre qu’il y paraît, a écrit Weldon cette semaine.

Pourtant, a déclaré Weldon, un Superman bisexuel et un Robin homosexuel valent la peine d’être célébrés: ils ne sont pas un méchant unidimensionnel ou un personnage mineur mourant rapidement, mais les « héros de leurs propres histoires ».

Les fans peuvent en savoir plus sur la romance naissante de Kent lorsque le cinquième numéro de « Superman: Son of Kal-El » sortira le 9 novembre.